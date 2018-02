ARD QUIZDUELL Folge 171, Der Olymp, am Freitag (02.03.18) um 18:00 Uhr im ERSTEN. Moderator Jörg Pilawa (M.) begrüßt die Kandidaten des Teams "Schauspiel": Henning Baum, Schauspieler (l.) und Til Schweiger, Schauspieler (r.). © ARD/Uwe Ernst, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - Til Schweiger und Henning Baum, bekannt aus unzähligen Fernseh- und Filmrollen, erstmals vereint bei einem TV-Auftritt. Die Schauspieler, die als Nick Tschiller und Mick Brisgau, 'der letzte Bulle', harte Cops mimten, wollen im "Quizduell-Olymp" Expertin Marie-Louise Finck gleich "mal zeigen, wo der Hammer hängt". Man darf gespannt sein, ob sie diese nicht ganz ernst gemeinte Ansage gegenüber Deutschlands bester Quizzerin wahrmachen können. Es geht um Köpfchen und um 10.000 Euro.

In der zweiten Ausgabe um 18:50 Uhr erfahren die Zuschauer, was Schauspieler Oliver Korittke HP Baxxter hätte fragen sollen, als er ihn jüngst auf der Berlinale getroffen hat. Und ein weiteres Geheimnis soll in dieser Runde auch gelüftet werden: Wonach hat sich die australische Hardrock-Band AC/DC 1973 benannt: nach a. einer Nähmaschine, b. einem Elektrogrill, c. einem Taschenrechner d. einer Dampflokomotive.

Gegen Quiz-Ass Thorsten Zirkel; Professor-Quiz Eckhard Freise und Quizkönigin Marie-Louise Finck treten an:

18:00 Uhr Til Schweiger und Henning Baum 18:50 Uhr Oliver Korittke und Alexander Hold

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

Das "Quizduell" und "Quizduell-Olymp" sind Produktionen von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).

