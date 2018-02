München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" vom SWR aus:

27. Februar 2018, 20:15 Uhr Brennpunkt: Fahrverbote - Das Urteil und die Folgen Moderation: Clemens Bratzler

Laut Bundesverwaltungsgericht sind Diesel-Fahrverbote in Städten grundsätzlich zulässig. Das heißt, dass Städte nun - mit Einschränkungen - Fahrverbote verhängen können. Was bedeutet das für Autofahrer, Automobilhersteller und die Politik? Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen für Handwerker sollen die Probleme der Dieselfahrzeug-Besitzer mindern, doch was genau kommt auf sie zu? Wie schnell kann und wird die Automobilbranche reagieren? Ein kurzer Blick nach London: Wie sieht die Umsetzung der Umweltzone in der Realität dort aus? Redaktion: Christina Böker, Thomas Aders, Holger Conzelmann (SWR)

