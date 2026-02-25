Kölner Stadt-Anzeiger

Scharfe Kritik aus NRW an Plänen für Heizungen - Wirtschaftsministerin Neubaur (Grüne) verweist auf Ukraine-Krieg: Das ist kein Pragmatismus, das ist politischer Gedächtnisverlust

Köln (ots)

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) hat scharfe Kritik an den Eckpunkten der Koalition in Berlin für ein neues Heizungsgesetz geäußert. "Am 4. Jahrestag der russischen Vollinvasion beschließen SPD und CDU trotz sich leerender Gasspeicher ernsthaft, Deutschlands Abhängigkeit von fossilem Gas zu verlängern", sagte Neubaur, die auch stellvertretende Ministerpräsidentin in dem schwarz-grün regierten Bundesland ist, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). "Während Europa um Energieunabhängigkeit und Sicherheit ringt und Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit sterben, wird hier eine energiepolitische Rolle rückwärts gemacht", fügte sie hinzu. Deutschland brauche "Tempo bei Erneuerbaren und Effizienz - keine nostalgische Fossilpolitik von gestern". Wer jetzt neue fossile Heizungen zementiere, gefährde "Klima, Wirtschaft und unsere geopolitische Resilienz. Das ist kein Pragmatismus, das ist politischer Gedächtnisverlust."

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell