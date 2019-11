Kölner Stadt-Anzeiger

Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will kein "Social Scoring" in Deutschland

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will kein "Social Scoring" in Deutschland NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich gegen ein "Social Scoring" wie in China ausgesprochen. In einem Streitgespräch mit dem Youtuber Dominik Porschen, das vom "Kölner Stadt-Anzeiger" initiiert worden war, sagte Laschet: "Ein Social Scoring wie in China lehnen wir ab." Dort werde das gesamte menschliche Leben beobachtet. Algorithmen würden berechnen, wohin man reisen könne und wo man sein Kind einschulen dürfe. "Das ist nicht unser Gesellschaftsmodell. Wir müssen das Europäische, Freiheitliche auch in der digitalen Welt erhalten. Aber das geht nur, wenn wir technologisch mitreden können und bei der künstlichen Intelligenz genauso gut sind", sagte der CDU-Politiker. Laschet erklärte, die Digitalisierung beinhalte große Chancen für NRW. "Es wäre falsch zu sagen, wir erfinden jetzt das neue Google. In der Plattformökonomie ist das Silicon Valley vorne. Aber wir haben riesige Chancen in der Verbindung zur Industrie. In der Kombination gibt es viele Geschäftsfelder, zum Beispiel in der Logistik, wo wir weiter sind als die USA." Es gebe aber in NRW noch erhebliche Defizite bei der Digitalisierung. "Wir haben leider immer noch miserable Funknetze, nicht nur im ländlichen Raum. Auch auf Autobahnen brechen Handynetze weg. Das ist für ein Industrieland nicht akzeptabel." Das gesamte Gespräch ist ab Montagmorgen auf www.ksta.de/laschet-porschen abrufbar.

