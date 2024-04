Kohler Co.

Kohler Co. Auf der Shortlist für den FuoriSalone Award der Mailänder Designwoche für seine Installation mit dem Künstler/Designer Samuel Ross

Limitierte Auflage der intelligenten Toilette Formation 02 in einer Architekturausstellung zu sehen

Während der Mailänder Designwoche wird Kohler zu einem Leuchtturm der Innovation und des herausragenden Designs, der das Publikum mit seinen neuesten Produkteinführungen auf dem Salone del Mobile und der beeindruckenden Installation im Palazzo del Senato in seinen Bann zieht.

Der Kohler-Stand auf der globalen Designmesse zählte in den ersten beiden Tagen über 10.000 Besucher, und seine Fuorisalone-Installation wurde in die engere Wahl für den Fuorisalone.it Award 2024 aufgenommen. Die Abstimmung für das "beste Projekt" läuft ab sofort bis Samstag, 20. April. Klicken Sie hier, um für Kohler x SR_A zu stimmen.

Installation, Terminal 02, und Limited-Edition Smart Toilet, Formation 02

Kohler enthüllt eine großflächige Installation, Terminal 02, und eine neue intelligente Toilette in limitierter Auflage, Formation 02, in Zusammenarbeit mit dem Künstler und Designer Dr. Samuel Ross MBE und seinem Industriedesign-Studio SR_A. Dies ist die zweite Iteration der mehrjährigen Partnerschaft zwischen Kohler und SR_A.

Die ausdrucksstarke brutalistische skulpturale Form von Formation 02 lädt den Besucher ein, die Materialität der Toilette neu zu überdenken, während sie gleichzeitig die neuesten Spitzentechnologien von Kohler integriert. Das neue Stück wird im Zentrum von Terminal 02 präsentiert, einer immersiven Installation im Palazzo del Senato.

Terminal 02 ist ein labyrinthartiges Netz von Industrierohren, das zu Formation 02 führt. Das Erlebnis ermöglicht es den Besuchern, den Fluss des Wassers in verschiedenen Formen und Ebenen zu erleben, wobei Konzepte von Fluss und Kontrolle mit Entdeckung und Spiel verschmelzen und Elemente der natürlichen Landschaft mit industrieller Technik konfrontiert werden. In den großen Säulen des historischen Palazzo del Senato spiegeln die industriellen, brutalistischen Produkte und Installationen die klassischen architektonischen Elemente des Palazzo wider und heben sich vom Himmel ab. Die Installation verkörpert die gemeinsame Philosophie von Kohler und SR_A, indem sie traditionelle Handwerkskunst ehrt und gleichzeitig Grenzen überschreitet, um die Perspektive auf Wasser neu zu definieren.

Kohler Co. Stand auf der Messe Salone del Mobile

Kohler Co. präsentiert eine atemberaubende Präsentation seiner Marken Kohler, Kallista, Kast und Klafs in der Internationalen Badausstellung (Halle 06, Räume A38 und A40) auf dem Salone del Mobile.

Der Stand, der vom internationalen Designstudio Yabu Pushelberg entworfen wurde, lädt die Besucher zu einer fesselnden Reise ein, bei der sich Kunst, Design, Technologie und Wohlbefinden überschneiden und den Begriff des persönlichen Erlebnisses und der immersiven Wellness auf eine neue Ebene heben.

Das Design des Standes greift auf das reiche Erbe von Kohler zurück, evoziert Wasser in Bewegung und nimmt die Gäste mit auf eine faszinierende Erkundung von Form, Textur und Licht. Die Marken der Kohler Co. werden in einer Reihe miteinander verbundener, geschwungener Räume präsentiert, in denen die neuesten Innovationen in Sachen Design und Wellness zu sehen sind - von eleganten Armaturen bis hin zu luxuriösen Badewannen, futuristischen Duschen und kompromisslosen Saunen. Jede Vignette ist sorgfältig choreographiert, um die nahtlose Integration von Form und Funktion hervorzuheben und das unermüdliche Engagement von Kohler Co. für Handwerkskunst und Qualität zu demonstrieren.

Kohler hat sich außerdem mit DS & Durga zusammengetan, um die Ausstellung um ein olfaktorisches Element zu ergänzen. Der ausgewählte Duft mit dem Titel "Concrete After Lightning" ist ein sauberer und frischer Duft, der die von Kohler und Yabu Pushelberg entworfene markante Präsentation ergänzt. Darüber hinaus hat Myndstream eine Klanglandschaft kuratiert, die das sensorische Erlebnis des Kohler Co.-Standes auf dem Salone del Mobile verbessert und ihn vom geschäftigen Treiben auf der Messe abhebt.

Der Stand umfasst auch eine atemberaubende Skulptur mit dem Titel Scuola di Pesci Milan des Künstlers David Franklin. Das Werk veranschaulicht das transformative Potenzial von Kreativität und Vorstellungskraft und lädt die Passanten ein, an einer gemeinsamen künstlerischen Erfahrung teilzuhaben, indem es fesselnde, der Natur entnommene Motive präsentiert.

Informationen zu Kohler Co. Seit mehr als 150 Jahren ist Kohler Co. ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design und Innovation, das mit Küchen- und Badprodukten, luxuriösen Schränken, Fliesen und Leuchten, dezentralen Energielösungen sowie luxuriösen Gastronomieangeboten und Meisterschaftsgolf ein angenehmes Leben ermöglicht. Das Privatunternehmen Kohler Co. wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kohler, Wisconsin. Es entwickelt außerdem Lösungen für unterversorgte Gebiete auf der ganzen Welt, um drängende Probleme wie den Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen anzugehen und die Lebensqualität der Menschen heute und in Zukunft zu verbessern.

