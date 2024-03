Kohler Co.

Kohler x SR_A kündigen die limitierte Auflage der intelligenten Toilette "Formation 02" und eine Installation auf dem FuoriSalone im Rahmen der Mailänder Designwoche 2024 an

Kohler, eine globale Lifestyle-Marke und führender Hersteller von Küchen- und Badprodukten, kehrt mit der Weltpremiere einer groß angelegten immersiven Installation in Zusammenarbeit mit dem Künstler und Designer Dr. Samuel Ross (MBE) und seinem Industriedesign-Studio SR_A zur Mailänder Designwoche zurück. Gleichzeitig wird mit der "Formation 02" eine neue intelligente Toilette – das zweite Produkt aus der mehrjährigen Partnerschaft zwischen Kohler und SR_A – weltweit vorgestellt.

Formation 02 ist eine intelligente Toilette in limitierte Auflage, die ab dem 16. April über sra.kohler.com erhältlich ist.

„Mit Formation 02 wird unsere erfolgreiche Partnerschaft mit SR_A und Dr. Samuel Ross fortgesetzt. Sie überrascht mit einem innovativen Design und unterstreicht die langjährige Erfahrung von Kohler in Sachen Design und Innovation", so Scott Edmunds, VP von Kohler Marketing. „Formation 02 vereint unser industrielles Know-how und unsere technologische Kompetenz mit unserem festen Glauben an die Kraft der Kreativität, die den Fortschritt herausfordert und vorantreibt."

DESIGN

Inspiriert von der Geschwindigkeit und Kraft von Wasser in der Natur, geht die Formation 02 mit ihrer kantigen Silhouette neue Wege in der Designsprache. Durch den Einsatz einzigartiger Guss- und Werkzeugtechniken weist der Sockel der Toilette markante Farben, Kanten und Winkel auf, die im Kontrast zu den integrierten weichen, zylindrischen Formen stehen.

Mit diesem neuen Design und der Armatur Formation 01 möchte Ross die Bewegung und das Erleben von Wasser verstärken, indem er inmitten alltäglicher Gegenstände und Rituale einen Ort des Nachdenkens bietet.

Samuel Ross über das Design: „Wir orientieren uns weiterhin an der Kraft der Natur und an den Meisterleistungen der Industrietechnik. Sei es durch die einzigartigen Verzierungen der Wasserzeichen oder durch die Kraft der Natur, das Material umzugestalten. Formation 02 erinnert Sie an die Reise, die das Wasser antreten muss."

TECHNIK & FARBE

Formation 02 ist ein Beispiel für Innovation in der Kategorie der intelligenten Toiletten und stellt eine neue Design-Silhouette für die Eir Smart Toilet von Kohler vor. Mit praktischen Funktionen wie Sitzheizung, anpassbarem Reinigungssystem, Nachtlicht, selbständigem Öffnen/Schließen, automatischer Spülung und einer Touchscreen-Fernbedienung ist die Formation 02 der Inbegriff von Innovation und Komfort.

Der Industriefarbton Haptic Orange ist eine Hommage an die 1967 von Kohler in seine Badserie eingeführte "Tiger Lily" und vereint die Signature-Farbe von Ross mit der Tradition von Kohler als Vorreiter in Sachen Farben. Formation 02 ist das zweite Produkt der Partnerschaft, das den avantgardistischen künstlerischen Ansatz von Ross aufgreift und gleichzeitig die 150-jährige Tradition von Kohler bei der Entwicklung einer neuen Designsprache für Wasserlösungen würdigt.

INSTALLATION AUF DEM FUORISALONE

Formation 02 wird auf dem FuoriSalone in einer groß angelegten, standortbezogenen Installation mit dem Titel "Terminal 02" vorgestellt, die von Dienstag, 16. April, bis Sonntag, 21. April, täglich von 12 bis 22 Uhr im Palazzo del Senato (Via Senato 10) zu sehen ist.

Terminal 02 wird die Besucher zu einer Reise durch ein labyrinthartiges Netz von Industrierohren einladen, die sie zur Formation 02 führen. Hierbei erleben sie den Fluss des Wassers in verschiedenen Formen und Ebenen. Die Installation vereint die Konzepte von fließender Bewegung, Kontrolle und spielerischer Erkundung durch eine Ästhetik, die Elemente der natürlichen Landschaft mit industrieller und maßstabsgetreuer Technik kombiniert. Die industriellen, wie aus Stein gehauen anmutenden Produkte und die Installation zwischen den großen Säulen des historischen Palazzo del Senato spiegeln dessen klassische architektonische Elemente und den Himmel darüber wider. Terminal 02 würdigt das Erbe der traditionellen Handwerkskunst. Gleichzeitig stößt sie in neue Bereiche vor, um unsere Sichtweise auf Wasser als lebenswichtiges Element zu verändern, und verkörpert die gemeinsame Philosophie von Kohler und SR_A.

Kohler wird auch seine neuesten globalen Produktinnovationen auf dem Salone del Mobile, Halle 22 - Stand H10 H6, vorstellen.

Die Medien sind zu einem exklusiven Preview-Empfang am Montag, 15. April, eingeladen, bei dem auch der Künstler und Designer Samuel Ross anwesend sein wird. Interviews sind auf Anfrage möglich.

Informationen und Bilder finden Sie in der Kohler Pressemappe für die Mailänder Designwoche.

Informationen zu SR_A SR_A wurde 2019 von Dr. Samuel Ross MBE gegründet. Das progressive britische Designstudio hat u.a. gemeinsame, kommerzielle Projekte mit der LVMH Group, der Apple Group und der Nike Group sowie mit unabhängigen technologie- und designorientierten Unternehmen realisiert. SR_A entwirft Objekte aus den Bereichen Industriedesign, Raumgestaltung und visuelle Kommunikation. Der philanthropische Zweig des Studios, Black British Artist Grants, stellt akademische Mittel und Stipendien für unterrepräsentierte Künstler*innen mit britisch-karibischen und britisch-afrikanischen Wurzeln bereit. Zu diesem Zweck hat SR_A einen Beirat gebildet, dem das V&A Museum, das Royal College of Art, das British Fashion Council, das Design Museum und die University of Westminster angehören. SR_A steht für objektives, ästhetisches und strukturell verändertes Design der Spitzenklasse.

Weitere Informationen finden Sie unter sr-a.com.

Informationen zu Kohler Co. Kohler Co. gehört seit 150 Jahren zu den weltweiten Marktführern in Sachen Design und Innovation. Zu unseren Produkten zählen außergewöhnliche Küchen- und Badelemente der Luxusklasse, darunter Schränke, Kacheln, Fliesen und Beleuchtungselemente. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die dezentrale Stromversorgung von Wohngebäuden und Industrieanlagen sowie Antriebsstrangtechnologien. Des Weiteren betreiben wir Luxushotels und Golfresorts, in denen auch Majorturniere stattfinden. Das Privatunternehmen Kohler Co. wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kohler, Wisconsin. Es entwickelt außerdem Lösungen für unterversorgte Gebiete auf der ganzen Welt, um drängende Probleme wie den Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen anzugehen und die Lebensqualität der Menschen heute und in Zukunft zu verbessern.

KOHLER Küchen & Bäder, Energie, Golfresorts und Hotels

