Kohler schließt die Übernahme von KLAFS ab und erweitert damit die Innovations- und Designführerschaft im Luxus- und Wellness-Portfolio

Das in Deutschland ansässige Unternehmen fertigt und vertreibt hochwertige Saunen, Sanarien, Infrarotkabinen, Dampfbäder und Pool-Lösungen

Kohler, der weltweit führende Hersteller von Küchen und Bädern, hat die Übernahme von KLAFS - einem marktführenden Hersteller von Saunen, Dampfbädern und anderen hydrothermalen Einrichtungen - von EGERIA abgeschlossen. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

KLAFS mit Hauptsitz in Schwäbisch Hall, Deutschland, entwickelt, konstruiert, produziert und vertreibt innovative Premium-Wellnessprodukte, die das persönliche Spa-Erlebnis verbessern, darunter Saunen, Sanarien, Infrarotkabinen, Dampfbäder, Pools sowie entsprechende Wellnessgeräte und -zubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Designberatung, Planungsdienste und fachgerechte Installation an. KLAFS vertreibt seine Produkte über ein ausgedehntes Netz von Ausstellungsräumen, das sich in erster Linie über ganz Europa erstreckt, sowohl an private als auch an gewerbliche Kunden (u. a. Hotels, Fitnesscenter, Day-Spas).

KLAFS beschäftigt 850 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Polen, den Niederlanden, Großbritannien, Spanien und Mexiko und gehört zu Kohlers Luxury & Wellness Brands Gruppe mit anderen Designmarken wie ANN SACKS, KALLISTA, Robern und Kast Concrete Basins. KLAFS Geschäftsführer Phillip Rock und Finanzleiter Jens Friedrich bleiben in ihren Führungspositionen.

„KLAFS ist ein internationaler Marktführer, der unsere Leidenschaft für Innovation, Design und das unermüdliche Streben nach außergewöhnlichen Wellness-Produkten, -Dienstleistungen und -Erlebnissen teilt", sagte David Kohler, Vorsitzender und Geschäftsführer von Kohler Co. und Vertreter der vierten Generation der Kohler-Familienführung. „Wir freuen uns, die KLAFS-Organisation bei Kohler willkommen zu heißen und das weitere Wachstum im Bereich Sauna- und Spa-Lösungen voranzutreiben."

„KLAFS hat mit einem dynamischen Portfolio von Produkten und Dienstleistungen für den Innen- und Außenbereich, die von engagierten Mitarbeitern unterstützt werden, nachweislichen Erfolg gezeigt", sagte Bonnie Choruby, Präsidentin der Luxury & Wellness Brands Gruppe. „Wir freuen uns, dass das KLAFS-Team zu Kohler stößt und gemeinsam dazu beiträgt, unsere Führungsposition im Wellness-Design in strategischen Märkten auszubauen."

Phillip Rock, Geschäftsführer von KLAFS, sagte: „Mit ihrem Engagement und ihrer Hingabe haben unsere Mitarbeiter KLAFS zu einer weltweit anerkannten Marke gemacht. Mit Kohler im Rücken werden wir neue Türen öffnen und unsere Erfolgsgeschichte auf ein neues Niveau heben."

Informationen zu Kohler Co.

Die 1873 gegründete Kohler Co. mit Hauptsitz in Kohler, Wisconsin, ist eines der ältesten und größten amerikanischen Unternehmen in Privatbesitz und beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeiter. Mit mehr als 60 Produktionsstandorten weltweit ist Kohler ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Innovation und Herstellung von Küchen- und Badprodukten, luxuriösen Schränken, Fliesen und Beleuchtung, Motoren, Generatoren und sauberen Energielösungen sowie Eigentümer/Betreiber von zwei Fünf-Sterne-Hotels und Golf-Resorts in Kohler, Wisconsin, und St. Andrews, Schottland. 43. Ryder Cup 2021 auf dem Kohler Whistling Straits Golfplatz. Kohler entwickelt außerdem Lösungen für unterversorgte Gebiete auf der ganzen Welt, um drängende Probleme wie den Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen anzugehen und die Lebensqualität der Menschen heute und in Zukunft zu verbessern. Weitere Angaben finden Sie unter kohlercompany.com.

Informationen zu KLAFS

KLAFS schafft seit 1928 Orte der Entspannung für Körper und Geist. Immer wieder gelingt es dem Unternehmen, mit bahnbrechenden Innovationen zu überraschen - wie zum Beispiel mit der platzsparenden Sauna KLAFS S1, die sich per Knopfdruck innerhalb von 20 Sekunden von der Größe eines Wandschranks in eine vollwertige Sauna verwandelt. Dank dieser Innovationskraft avancierte KLAFS vom einstigen kleinen Familienbetrieb zum weltweiten Branchenführer. Heute arbeiten mehr als 850 Mitarbeiter daran, die ständig steigenden Anforderungen der Kunden zu erfüllen - und zu übertreffen. Von der kleinen Privatsauna bis zum luxuriösen Hotel-Spa. Und das überall auf der Welt, mit fachkundiger Beratung durch sorgfältig geschulte technische Berater und Vor-Ort-Service durch erfahrene Teams. Als Trendsetter in der Sauna-, Pool- und Spa-Branche investiert KLAFS kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um zum Beispiel die Energieeffizienz seiner Produkte weiter zu steigern. Weitere Angaben finden Sie unter KLAFS.com.

