Diese Woche bei "B:REAL": Die Wahrheit übers Lügen

Wegen wem machte Melody Haase wirklich den Schwangerschaftstest?

Lügenprinzessin Xenia fliegt auf

"Ex on the Beach"-Paar Germain und Jessi ziehen zusammen

Die "B:REAL"-Clique muss feststellen, dass Lügen kurze Beine haben. Allen voran bei Melody Haase und Chris Broy, zwischen denen Uneinigkeit über einen Schwangerschaftstest besteht. Aber auch Xenia von Sachsen, die wegen Melody als Lügnerin vor ihrem besten Freund Gino Bormann auffliegt. Sanja Alena versucht indes ihre Vergangenheit mit der kuschligen Gesellschaft von Fabio de Pasquale zu vergessen und Marlisa findet neue Lügengeschichten ihres Ex-Lovers Nico Legats raus. "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

Musste Melody wirklich einen Schwangerschaftstest wegen ungeschütztem Sex mit Chris Broy machen? Diese Frage stellt sich Gino Bormann und sieht sich gezwungen seinen guten Freund Chris damit zu konfrontieren. Die Sache eskaliert innerhalb der Clique und endet darin, dass Aussage gegen Aussage steht und die Fetzen fliegen. Melody oder Chris - wer sagt die Wahrheit?

Auch bei Xenia und Melody geht es mal wieder heftig zur Sache. Melody packt gegenüber Gino aus, dass Xenia sehr wohl schwimmen kann. Diese hatte zuvor behauptet, aufgrund ihres Hirntumors nicht die notwendige Koordination zum Schwimmen zu besitzen, woraufhin Gino ihr einen Schwimmkurs organisierte. Doch Melody legt Gino entsprechendes Beweismaterial vor. Dieser ist schockiert und fühlt sich so betrogen, dass er Xenias Musikvideo-Premiere vorzeitig verlässt. Werden die beiden ihre Freundschaft retten können?

Der Wahrheit muss sich auch Sanja Alena stellen. Sie kann wegen Endometriose keine Kinder bekommen. Zudem reflektiert sie ihre Vergangenheit, in der ihr Verhältnis zur Familie alles andere als rosig war und es sie letzten Endes alleine nach L.A. verschlagen hat. Doch die trübe Stimmung ist wie weggeblasen, als sie und Fabio sich näherkommen. Sehr zum Ärger von Arielle.

Marlisa kommt langsam über den Verrat von Nico Legat hinweg. Doch nun findet sie heraus, dass er in Wahrheit nicht nur eine Freundin neben ihr hatte, sondern dass er auch noch zweigleisig geflirtet hat! Außerdem mit dabei: Germain und Jessi aus "Ex on the Beach", welche die Sendung als Paar verlassen haben und nun in Berlin zusammen ziehen wollen.

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben", montags bis freitags um 17:05 Uhr bei RTLZWEI und danach 30 Tage kostenlos auf RTL+. Das Format wird von der filmpool entertainment GmbH produziert.

Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" fängt da an, wo die üblichen Realityformate aufhören und das echte Leben beginnt: In den privaten Wohnungen, Familien und Betten der Stars und Influencer. Es dreht sich um Liebeskummer, heiße Partys, Glamour und Deep Talk. Viele von Ihnen kennen sich schon seit Jahren und teilen neben Champagnerflaschen und Gossip auch alle Höhen und Tiefen - In der Stadt der Städte: Berlin. Der Kult um Realitystars und Influencer ist größer denn je. Sie führen ein Leben im Rampenlicht. Doch in der dieser Realityserie zeigen sie sich von ihrer privaten Seite. Es wird geflirtet, gelästert und gefeiert!

