Jan SEVEN dettwyler x Johannes Oerding: "Kurz auf Stop"- Ein Song über das Anhalten in einer hektischen Welt

Ein Song darüber, sich ab und zu eine Pause zu gönnen und kurz auf Stop zu drücken

Jan SEVEN dettwyler und Johannes Oerding veröffentlichen ersten gemeinsamen Song

Die neue Single "Kurz Auf Stop" ist ab Freitag, 03. November 2023, erhältlich

Die beiden Ausnahme-Künstler jan SEVEN dettwyler und Johannes Oerding, die beide bereits seit fast zwei Jahrzehnten in der Musikszene aktiv sind, haben sich für einen bemerkenswerten Song zusammengetan: "Kurz auf Stop". Dieser Song, der am 3. November 2023 veröffentlicht wird, handelt von der Kunst, in einer hektischen Welt innezuhalten und einen Moment der Ruhe zu finden.

Johannes Oerding, der in seiner 18-jährigen Musikkarriere kaum Pausen eingelegt hat, erklärt: "Den Pausenknopf habe ich lange in meinem Leben nicht gefunden und um Sting zu zitieren 'Nichts tun ist eine Gabe, die ich nicht habe'. Deswegen kommt dieser Song genau zum richtigen Zeitpunkt, weil ich nach 18 Jahren tatsächlich zum ersten Mal Pause mache und im Jahr 2024 wirklich ins Off gehe. Ich habe es akzeptiert und nehme mir diese Pause, um mit vielen neuen Geschichten wieder zurückzukehren."

Die Künstler jan SEVEN dettwyler und Johannes Oerding teilen eine Leidenschaft für handgemachte Musik und haben in den letzten zehn Jahren oft darüber gesprochen, gemeinsam einen Song zu machen. "Kurz auf Stop" markiert endlich die Umsetzung dieses Vorhabens, bei dem sie bewusst eine Pause einlegen und auf den Pausenknopf drücken.

Die beiden Künstler kennen sich seit über einem Jahrzehnt. Ihre Wege kreuzten sich bei einer großen Musiksession. Neben ihrer Liebe zur Musik verbindet sie auch ihre Erfahrung als Gastgeber des TV-Formats "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Nach vielen Begegnungen traten sie erstmals gemeinsam im Jahr 2022 auf. Jan erinnert sich: "Als wir den Song eine Stunde vor unserem Auftritt zum ersten Mal nur mit der Gitarre probten, war mir klar, wie erstaunlich gut es passt, wenn wir zusammen singen."

Die Idee, einen Song gemeinsam zu veröffentlichen, entstand auf natürliche Weise. Jan schickte Johannes eine Nachricht und sagte: "Ich habe da eine Song Idee“. Johannes war sofort begeistert von dem Demo, verliebte sich in das Lied und gemeinsam entstand dieser Song.

Die Single "Kurz auf Stop" passt perfekt zu den beiden Künstlern, da sie ein hektisches Leben führen, ständig unterwegs sind. Das musikalische Meisterwerk des Neu-Duos erscheint am 03. November 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von Zebralution. Am 18. November 2023 werden jan SEVEN dettwyler und Johannes Oerding "Kurz auf Stop" erstmals in der "Giovanni Zarrella Show" im deutschen Fernsehen performen.

