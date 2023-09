Lam Research Corporation

Lam Research zeichnet die Preisträger des Supplier Excellence Award 2023 aus

Lam Research Corp. (Nasdaq: LRCX) gab heute die Preisträger der 2023 Supplier Excellence Awards bekannt. Ausgezeichnet wurden 12 Unternehmen in verschiedenen Kategorien, deren enge Zusammenarbeit Lam dabei geholfen hat, eine widerstands- und anpassungsfähige Lieferkette aufzubauen, um die Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen.

„In einer Zeit, in der Halbleiter wichtiger sind als je zuvor, ist ein vertrauenswürdiges, robustes und flexibles Lieferanten-Ökosystem unerlässlich für unsere Fähigkeit, weiterhin bahnbrechende Lösungen zu entwickeln, die es unseren Kunden ermöglichen, die nächste Generation von Geräten zu erschaffen", sagt Pat Lord, Executive Vice President und Chief Operating Officer von Lam Research. „Wir sind dankbar für die herausragenden Leistungen aller unserer Lieferanten und freuen uns, die 12 Top-Performer auszeichnen zu dürfen, die im vergangenen Jahr über ihre Grenzen gegangen sind, um uns dabei zu helfen, unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden zu erfüllen."

Lam arbeitet mit Tausenden von Lieferanten auf der ganzen Welt zusammen, um die speziellen Materialien und Komponenten zu beschaffen, die für seine Halbleiterfertigungsanlagen benötigt werden. Lams 2023 Supplier Excellence Awards wurden für herausragende Leistungen in vier Kategorien vergeben: Ownership & Accountability (Eigenverantwortung und Verantwortlichkeit), Long Term Commitment & Investment (Andauerndes Engagement und Investitionen), Rapid Prototype Materials Performance (Performance in schnellem Prototyping) und New Product Introduction Performance (Performance in der Einführung neuer Produkte).

Preisträger der Supplier Excellence Awards

Der Ownership & Accountability Award wurde an Unternehmen verliehen, die ihre Verpflichtungen gegenüber Lam durch außergewöhnliches Management ihrer Leistungen in ihren jeweiligen Teilbereichen erfüllt haben. Die fünf Preisträger in dieser Kategorie sind: BizLink Technology, Inc., Fäth Group, TOTO Ltd., Valqua America, Inc. und VAT Group AG.

Die Preisträger des Long Term Commitment & Investment Award erfüllten die Anforderungen von Lam durch proaktive Investitionen in Kapital, Kapazitäten und Organisationsstruktur. Die vier ausgezeichneten Unternehmen sind: Mass Precision Inc., Pentagon Technologies, Shimadzu Industrial Equipment USA und Wonik QnC Corporation.

New World Machining Inc. erhielt den Rapid Prototype Materials Performance Award von Lam für seine herausragende Unterstützung, Reaktionsfähigkeit und pünktliche Lieferung, die es Lam ermöglicht, seinen Kunden schnellere Lösungen anzubieten.

Die Preisträger für den New Product Introduction Performance Award haben Agilität bewießen und reagierten schnell auf die dynamische Entwicklungsumgebung von Lam. Sie sorgten für schnelle Lösungen in der gesamten Wertschöpfungskette und ermöglichten es Lam, die zeitlichen und technologischen Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen. Die beiden Unternehmen, die diese Auszeichnung erhielten, waren: B&B Manufacturing und TK-Fujikin Corporation.

Die Preisträger wurden während der Veranstaltung „Supplier Day" am 6. September 2023 von Lam ausgezeichnet.

Lam arbeitet über sein komplexes Lieferkettennetzwerk, um starke Beziehungen zu pflegen, die auf gemeinsamen Werten, Transparenz und gegenseitigem Vertrauen beruhen. Das Unternehmen nimmt seine Lieferanten in die Pflicht, ihre Geschäfte verantwortungsbewusst und ethisch einwandfrei zu führen, was die Menschenrechte, die Umweltauswirkungen, die Lieferantenvielfalt und den Mineralienabbau betrifft. Im Jahr 2022 hat Lam 100 % seiner Top-Lieferanten durch Lams Klimaschutzverpflichtung, Schulungen und Veranstaltungen in Nachhaltigkeitsfragen eingebunden.

Über Lam Research Lam Research Corporation (NASDAQ: LRCX) ist ein weltweiter Anbieter von innovativen Wafer-Produktionsanlagen und Dienstleistungen für die Halbleiterbranche. Die von Lam angebotenen Anlagen und Dienstleistungen ermöglichen es Kunden, kleinere und leistungsfähigere Geräte zu bauen. Tatsächlich wird heute fast jeder fortschrittliche Chip mit Lam-Technologie gebaut. Wir kombinieren überlegene Systemtechnik, eine technologische Führungsposition und eine starke, an Werten orientierte Kultur mit einem unerschütterlichen Engagement für unsere Kunden. Lam Research ist ein FORTUNE 500® Unternehmen mit Hauptsitz in Fremont (Kalifornien) und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lamresearch.com.

Sorgfaltserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen den Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf Folgendes: Die Fähigkeit von Lam, alle Kundenwünsche zu erfüllen, die Fähigkeit von Lam, seinen Kunden schnellere Lösungen anzubieten, die zukünftige Leistung von Lam oder seinen Lieferanten und die Stärke der Beziehungen von Lam zu seinen Lieferanten. Einige Faktoren, die diese zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen können, sind u.a.: staatliche Maßnahmen wie Handelsverordnungen und Exportkontrollen; Handelsstreitigkeiten und andere geopolitische Spannungen, die unsere Fähigkeit, unsere Produkte zu verkaufen, beeinträchtigen könnten; geschäftliche, politische und/oder regulatorische Bedingungen in der Unterhaltungselektronikbranche, der Halbleiterindustrie und der Gesamtwirtschaft könnten sich verschlechtern oder verändern; und technologische Anforderungen und Fähigkeiten könnten nicht zu den von uns angenommenen und zum Erreichen unserer zukünftigen Ziele erforderlichen Änderungen führen; sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die in den von uns bei der Securities and Exchange Commission eingereichten oder vorgelegten Dokumenten beschrieben sind, einschließlich der in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 25. Juni 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr beschriebenen Risikofaktoren. Diese Unwägbarkeiten und Veränderungen könnten einen erheblichen Einfluss auf die zukunftsgerichteten Aussagen haben und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder Aussagen zu aktualisieren.

