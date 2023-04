Die Mitteldeutsche Zeitung zu Tarifeinigung im Öffentlichen Dienst

Halle/MZ (ots) - Dabei hat sich Lindner allerdings in eine Sackgasse manövriert. Seine angebliche Technologieoffenheit existiert nur auf dem Papier. Kaum jemand wird in Deutschland mit Wasserstoff heizen, auch in zehn Jahren nicht. Der Brennstoff ist zu knapp, zu gefährlich, vor allem aber zu teuer. Für wenige Sonderfälle lohnt sich der Koalitionsstreit nicht. Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass es dem FDP-Chef mehr ...

mehr