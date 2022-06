Yingli Solar ist wieder Tier 1-Hersteller laut BNEF

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Am 9. Juni (EST) gab das Photovoltaikunternehmen Yingli Green Energy Holding Co., Ltd. ("Yingli") (OTC Pink: YGEHY) bekannt, dass das Mittlere Volksgericht von Baoding den Sanierungssantrag seines Tochterunternehmens in China, Yingli Energy (China) Co., Ltd., offiziell angenommen habe. Dies bedeutet, dass die Bemühungen um Umschuldung während der vergangenen Jahre sich nun offiziell in ...

mehr