Westfalen-Blatt

Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Corona-Krise

Bielefeld (ots)

Mit der NRW-Landesregierung sind derzeit 70 Prozent der Wahlberechtigten in diesem Bundesland zufrieden. Waren es je mehr? Ziemlich sicher nicht.

Folgte man der Logik derer, die den - nur in den Augen der Angstmacher und Ängstlichen - forschen Corona-Kurs des Ministerpräsidenten für falsch halten und einen strengeren Lockdown fordern, dann müsste das schwarz-gelbe Bündnis in NRW auf 94 Prozent Zustimmung kommen.

Denn diesen persönlichen Höchstwert erreicht Bayerns Regierungs-Sheriff Markus Söder (CSU) laut einer Umfrage. Armin Laschet kommt auf 65 Prozent. Der Höchstwert während seiner laufenden Amtszeit.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen scheinen also zufrieden mit Laschets Politik der vorsichtigen Rückkehr zum Alltag vor der Pandemie zu sein - und damit zur Normalität. Bemerkenswert an der Maskenpflicht: Die Verordnung gilt in NRW vorerst nur für eine Woche - und nicht für immer bis auf Widerruf.

Mit der kurzen Dauer hält sich die Landesregierung alles offen und kann reagieren. Wenngleich alles andere als eine Verlängerung angesichts der Stimmung unwahrscheinlich ist.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell