Verivox GmbH

Stromverbrauch: Haushalte in Baden-Württemberg am sparsamsten

Heidelberg (ots)

In welchem Bundesland wird besonders viel Strom verbraucht, wo besonders wenig? Die Energieexperten von Verivox haben anhand der Stromanbieterwechsel im vergangenen Jahr die Unterschiede untersucht.

Stromverbrauch im Bundeslandvergleich

Im bundesweiten Durchschnitt gaben die Stromwechsler einen Stromverbrauch von 3.251 Kilowattstunden (kWh) an. Das entspricht je nach Ausstattung mit Elektrogeräten einem 2- bis 3-Personen-Haushalt. Der Stromverbrauch in den neuen Bundesländern (3.002 kWh) ist dabei deutlich geringer als in den alten Bundesländern (3.291 kWh).

Den niedrigsten Stromverbrauch gaben mit durchschnittlich 2.517 kWh die Haushalte in Berlin an. "Die niedrigen Verbrauchswerte in Berlin lassen sich einfach erklären", sagt Valerian Vogel, Energieexperte bei Verivox. "Mit einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 1,79 Personen ist die Metropole auch die Hauptstadt der Singles. Einpersonenhaushalte haben in der Regel einen niedrigeren Stromverbrauch."

Die höchsten Stromverbräuche mit durchschnittlich 3.460 kWh wurden aus Niedersachsen gemeldet. "Niedersachsen liegt mit einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,0 Personen genau im Bundesschnitt. Daher ist nicht klar, warum gerade hier die Stromverbräuche so hoch sind. Mögliche Erklärungen sind die umfangreichere Ausstattung mit Elektrogeräten, die möglicherweise auch veraltet sind. Oder es gibt eine weite Verbreitung von Durchlauferhitzern, mit denen das Wasser elektrisch erwärmt wird", sagt Valerian Vogel.

Baden-Württemberger sind vergleichsweise sparsam

In Baden-Württemberg wurde ein Stromverbrauch von durchschnittlich 3.170 kWh angegeben. Der Wert liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (3.251 kWh). Gleichzeitig ist Baden-Württemberg jedoch das Bundesland mit der höchsten durchschnittlichen Haushaltsgröße (2,1).

"In Bezug auf die Haushaltsgröße steht Baden-Württemberg ganz oben, beim Stromverbrauch im unteren Mittelfeld. Ob dieser vergleichsweise niedrige Stromverbrauch an der vielgepriesenen Sparsamkeit der Schwaben liegt oder andere Gründe hat, lässt sich nicht abschließend feststellen", sagt Valerian Vogel.

Methodik

Die Datengrundlage sind alle Stromanbieterwechsel, die im Jahr 2019 über Verivox durchgeführt wurden. Im Zuge des Wechsels wird die Höhe des jährlichen Stromverbrauchs angegeben. Die durchschnittlichen Haushaltsgrößen stammen von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder.

Verbraucheratlas: Stromverbrauch je Bundesland

https://www.verivox.de/verbraucheratlas/stromverbrauch-haushalte/

Pressekontakt:

Lundquist Neubauer, Tel.: +49 (0)30 23328 - 155,

Mobil: +49 (0)1739550419, lundquist.neubauer@verivox.com

Original-Content von: Verivox GmbH, übermittelt durch news aktuell