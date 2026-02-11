Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.

Steuern, Standort, Strategie: Neue Impulse für Unternehmen

Perspektiven und Herausforderungen der Steuer-, Zoll- und Investitionspolitik

Auswirkungen auf Wettbewerbsfähigkeit und Planungssicherheit

26. März 2026 - Köln

Steuern und Zölle sind längst zentrale Standortfaktoren - mit wachsender Steuerkomplexität und steigenden Risiken. Geopolitik, Mindestbesteuerung, Quellensteuern, bürokratische Lasten und ungenutzte Förderungen erhöhen den Druck auf Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft.

Wie lassen sich Steuer- und Zollrisiken wirksam managen?

Wie stärken wir Innovation und Investitionen steuerlich besser - für Konzerne und KMU?

Wie wird die Erfüllung steuerlicher Pflichten einfacher - wo hilft Digitalisierung und wo bauen wir Bürokratie konsequent ab?

Lösungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit gibt es - aber nur gemeinsam. Darum ist der Austausch zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft auf der Schmalenbach-Tagung 2026, die am 23. März in Köln stattfindet, so entscheidend.

Unsere Speaker:

DR. MARC BINGER | BASF SE

THOMAS DIERICHS | Diehl Stiftung & Co. KG

PROF. DR. EVA EBERHARTINGER, LL.M. | WU Wien

DR. DIRK ELVERMANN | BASF SE

MICHAEL FREUDENBERG | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

HERMANN OTTMAR GAUSS | EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft

PROF. DR. NILS GOLDSCHMIDT | Universität Siegen und Weltethos Institut

PROF. DR. JOCHEN HUNDSDOERFER | Freie Universität Berlin

RA PROF. DR. CHRISTIAN KAESER | Siemens AG

PROF. DR. REINALD KOCH | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

SOUNIA KOMBERT | PWC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ANDREAS KRAUSE | Robert Bosch GmbH

ANNETTE LINAU | Evonik Industries AG

PROF. DR. DEBORAH SCHANZ | Ludwig-Maximilians-Universität München

MATTHIAS SCHENK | Hessisches Ministerium der Finanzen

PETER SCHREINER | Novartis International

PROF. DR. DIRK SIMONS | Universität Mannheim

PROF. DR. DR. H.C. DR. H.C. CAREN SURETH-SLOANE | Universität Paderborn

