Brillanter Tennis-Genuss: Eurosport zeigt Roland-Garros bei HD+ und simpliTV in UHD HDR

München

Advantage, Tennisfans! Auch in diesem Jahr kommen die Fans der gelben Filzkugel in den Genuss von Spitzentennis in bester Bildqualität. Eurosport präsentiert Roland-Garros, das prestigeträchtigste Sandplatzturnier der Welt, vom 22. Mai bis 5. Juni bei HD+ in Deutschland und via simpliTV in Österreich in brillanter UHD-Qualität und mit deutschem Kommentar. Eurosport 4K überträgt an den 15 Turniertagen alle Matches vom Centre Court Philippe-Chatrier - rund 120 Stunden herausragende Tennis-Action inklusive aller Halbfinals und Endspiele in gestochen scharfer UHD HDR-Bildqualität.

Wenn Sandplatzkönig Rafael Nadal in Paris auf die Jagd nach seinem 14. Titel bei den French Open geht, sind die Zuschauer:innen bei Eurosport 4K hautnah dabei und können die Action aus dem Stade Roland-Garros in allerbester Bildqualität bestaunen. Eurosport und HD+ sowie simpliTV präsentieren das wichtigste Sandplatzturnier des Jahres 2022 erneut in gestochen scharfer UHD HDR-Bildqualität.

Eurosport 4K bei HD+

Für alle Zuschauer:innen mit einem UHD-TV, Satellitenempfang und einem aktiven HD+-Sender-Paket wird vom 22. Mai bis 5. Juni der UHD-Eventsender Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ verfügbar sein. An den 15 Turniertagen werden alle Partien auf dem Court Philippe-Chatrier in UHD HDR übertragen - ohne Werbeunterbrechungen und mit deutscher Kommentierung. Das bedeutet: Bis zu 120 Stunden Live-Tennis der Extraklasse in einer Qualität der Extraklasse.

"Bei HD+ hat sich die Anzahl der Sendungen in UHD innerhalb eines Jahres verdoppelt - Tendenz steigend. Damit ermöglichen wir unseren Zuschauer:innen ein umfassendes UHD-Programmangebot mit Serien, Shows, Spielfilmen und natürlich Sporthighlights wie Roland-Garros", sagt Andreas Schulz, Leiter Produktmanagement bei HD+. "Gerade das Tennisspektakel ist inzwischen fester UHD-Bestandteil, auf das sich die Fans regelrecht freuen. Nutzer:innen von TVs mit integrierter HD+ TV-App verpassen dank dem UHD-Switch keine UHD-Sendung mehr. Und auch im Handel sehen wir eine klare Entwicklung in Richtung ultrascharfer Unterhaltung: Dort unterstützen mittlerweile drei von vier verkauften TV-Geräten Sendungen in UHD."

Eurosport 4K bei simpliTV

Für alle Tennisfans in Österreich wird Roland-Garros für alle simpliTV-Kundinnen und Kunden, die ein simpliTV Plus Paket haben, zum besonderen Highlight. Damit kein Match verpasst wird, kann Eurosport 4K im Zeitraum des Turniers auch via SmartTV, Smartphone, Tablet oder PC in UHD ohne Zusatzkosten gestreamt werden. Möchte man ein bereits begonnenes Match von Beginn an ansehen, sorgt die simpliTV App für den Smart-TV für volle Flexibilität beim Mitfiebern, da Sendungen bis zu 7 Tage im Nachhinein abgerufen werden können - und so verpassen unsere Kunden kein Spiel mehr. Auch über Satellit kann mit einem UHD-fähigen TV-Gerät, dem ORF DIGITAL DIREKT Cardless Modul und einem simpliTV SAT Plus Paket das Turnier in UHD empfangen werden.

"Wir freuen uns sehr, dass wir spannendes Tennis auf Weltklasseniveau in bewährter Kooperation mit Eurosport in gestochen scharfer Bild- und Tonqualität zeigen können. Besonders bei der Übertragung von sportlichen Großevents wünscht sich das TV-Publikum ein perfektes Seherlebnis. Das können wir ebenso liefern wie die zeitliche Flexibilität, die wir dem TV-Sehern und -Seherinnen mit unserem Streaming-Angebot ermöglichen", so Thomas Langsenlehner, Geschäftsführer von simpliTV.

"Tennis von den French Open mit Eurosport 4K bei HD+ und simpliTV - das ist Centre Court im Wohnzimmer. Da möchte man den Spielerinnen und Spielern den Schweiß von der Stirn tupfen und selbst den Ballabdruck an der Linie überprüfen. Mit Eurosport 4K bieten wir packenden Tennis-Sport in bester Qualität und ermöglichen den Fans in Deutschland und Österreich somit ein Seherlebnis fast so, als wären sie in Roland-Garros vor Ort dabei", sagt Benjamin Pirker, Sr. Key Account Manager Distribution & Commercial Strategy bei Warner Bros. Discovery Deutschland.

