ZDF

ZDF-Programmhinweis

Montag, 13. Juni 2022, 22.15 Uhr

SAS - Alarm im Eurotunnel

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Montag, 13. Juni 2022, 22.15 Uhr SAS - Alarm im Eurotunnel Eine paramilitärische Söldnertruppe stoppt und kapert einen Eurostream-Zug – mitten im Ärmelkanal. Doch sie haben ihre Rechnung ohne SAS-Agent Tom Buckingham gemacht. Tom ist Spezialist in der Terrorbekämpfung. Mit seiner Verlobten Sophie will er einen Kurztrip nach Paris machen und befindet sich zufälligerweise auch an Bord. Mit allen Mitteln versucht er nun, die Kidnapper zu stoppen. – Großes Actionkino aus Großbritannien. Eine Gas-Pipeline soll durch ein Dorf gebaut werden, doch die Bewohner sind nicht gewillt, ihr Zuhause zu verlassen. So rückt die Privatmiliz "Black Swans" unter der Leitung von William Lewis (Tom Wilkinson) und dessen skrupelloser Tochter Grace (Ruby Rose) an und vertreibt die Bewohner unter Anwendung von Gewalt. Diese Taten werden publik, und die britische Regierung gerät in Bedrängnis, da die Miliz auf ihre Anweisung hin aktiv wurde. Militärberater George Clements (Andy Serkis),der den Auftrag für das Massaker an die Söldner erteilte, wird entsandt, um die unliebsamen Mitwisser auszuschalten. Es gelingt ihm jedoch nur, William Lewis zu ermorden. Grace kann fliehen. Ebenfalls an der Operation beteiligt war Spezialagent Tom Buckingham (Sam Heughan), der nur kurz danach mit seiner Freundin Sophie (Hannah John-Kamen) mit dem Zug zu einem romantischen Urlaub nach Paris aufbricht. Genau dieser Zug wird von den jetzt unter der alleinigen Führung von Grace stehenden "Black Swans" gekapert. Tom kann sich jedoch der Kontrolle der Terroristen entziehen und nimmt gegen den Rat seines Freundes Declan (Tom Hopper), der ebenfalls Teil des Special Air Service (SAS) ist, den Kampf auf. Mit Intelligenz und Kampfgeist gelingt es ihm, die "Black Swans" immer wieder auszutricksen, um die Passagiere und seine große Liebe Sophie zu retten. Doch was er nicht weiß: Es gibt einen Verräter in den eigenen Reihen. "SAS – Alarm im Eurotunnel" (im Original "SAS: Red Notice") ist eine britisch-schweizerisch-deutsche Kinokoproduktion des ZDF. Die Story fußt auf dem Bestsellerroman "Red Notice" von Andy McNab aus dem Jahr 2013. McNab war selbst einmal im Special Air Service (SAS) tätig und spickt seine Romane mit Wissen und Erfahrungen aus dieser Zeit. An der Realisierung dieser Verfilmung war er federführend beteiligt. Vor allem die Zeichnung der Hauptfigur Tom Buckingham entstand nach seinen Schilderungen. Gespielt wird der charismatische Held von "Outlander"-Star Sam Heughan, der zuletzt in der Agentenkomödie "Bad Spies" im ZDF-"Montagskino" zu sehen war. Als nächstes wird er mit Ewan McGregor in dem historischen Abenteuerfilm "Everest" den gleichnamigen Gipfel besteigen. An seiner Seite kämpfen so namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler wie Andy Serkis ("Der Herr der Ringe", "Star Wars"), Tom Wilkinson ("Batman Begins") und Ruby Rose ("John Wick 2", "Orange is the New Black"). Regisseur Magnus Martens arbeitete nicht nur an der US-amerikanischen Kultserie "Fear the Walking Dead" mit, sondern auch an der ZDF-Koproduktion "Furia". "SAS – Alarm im Eurotunnel" (Free-TV-Premiere) ist der Startfilm einer neuen Reihe mit europäischen Kinofilmen. Freuen können sich die Fans auf Free-TV-Premieren wie "Official Secrets" mit Keira Knightley, "Die Agentin" mit Diane Kruger, "Angriff aus der Tiefe" mit Connie Nielsen und Dougray Scott oder "Tokio bebt", ein Film, der die wahre Geschichte einer französischen Bankangestellten während des verheerenden Erdbebens von 2011 erzählt, als das Atomkraftwerk in Fukushima kollabierte. Folgende Filme werden in der Reihe "Montagskino im ZDF – Made in Europe" gezeigt: 13. Juni: SAS – Alarm im Eurotunnel (Free-TV-Premiere) 20. Juni: Official Secrets – Gefährliche Wahrheit (Free-TV-Premiere) 27. Juni: Steig.Nicht.Aus! 4. Juli: Angriff aus der Tiefe (Free-TV-Premiere) 11. Juli: Was geschah am Montag? 18. Juli: Die Hölle 25. Juli: Tokio bebt (Free-TV-Premiere) 31. Juli: Die Agentin (Free-TV-Premiere) 8. August: The Wave – Die Todeswelle (Free-TV-Premiere)

