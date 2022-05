ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 20/22

Woche 20/22 Mi., 18.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 ZDFzoom: Die Spur (HD/UT) Allein gelassen in der Flut Der tragische Tod von zwölf Menschen mit Behinderung Film von Christina Helberg, Johannes Musial, Eser Aktay, Torben Becker und David Seeberg Kamera: Nikolai Trawinski Deutschland 2022 _______________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.15 ZDFzoom: Die Spur (VPS 3.30/HD/UT) Allein gelassen in der Flut Der tragische Tod von zwölf Menschen mit Behinderung Film von Christina Helberg, Johannes Musial, Eser Aktay, Torben Becker und David Seeberg (von 22.45 Uhr) Kamera: Nikolai Trawinski Deutschland 2022 Woche 24/22 Do., 16.6. 19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Jana Pareigis Bitte streichen: Barbara Hahlweg

