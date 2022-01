EUROSPORT

Ein neuer technischer Maßstab: Discovery stellt Produktionskonzept für die Olympischen Winterspiele Beijing 2022 vor

Der vollständig neu gestaltete Cube wird zur kompletten Kinowelt und lässt die Zuschauer in eine virtuelle Bergwelt eintauchen

Discovery ist bereit, um die Olympischen Winterspiele mit neuester Technologie in 50 Länder und Territorien zu übertragen

Lokalisiertes Programmangebot für Olympiafans in Deutschland

Discovery hat heute seine internationalen Produktionspläne für Beijing 2022 vorgestellt und gezeigt, dass man als "Home of the Olympics" in Europa auch bei diesen Olympischen Spielen wieder mit Innovationen und neuen technischen Errungenschaften physische und virtuelle Grenzen der Sportberichterstattung neu definiert. Das Konzept lässt Sportfans in ganz Europa dank beeindruckender Technik, umfassender Berichterstattung, tiefgründiger Analysen und fesselndem Storytelling tiefer als je zuvor in das Olympiageschehen eintauchen.

Insgesamt bietet Discovery ab dem 2. Februar in über 50 Länder und Gebieten und in 19 Sprachen rund 1.200 produzierte Stunden Live-Berichterstattung der Olympischen Winterspiele über die linearen und digitalen Plattformen - inklusive discovery+ und Eurosport.

Andrew Georgiou, President of Sport, Discovery, sagt: "Zum zweiten Mal innerhalb von sechs Monaten bieten wir den Discovery-Zuschauern über discovery+ und Eurosport ein atemberaubendes olympisches Menü - zusammengesetzt aus unglaublicher Action, Top-Analyse, Innovation und Unterhaltung und darüber hinaus der kompletten Olympia-Berichterstattung. Wir haben in Tokio gezeigt, dass wir eine außergewöhnliche und einzigartige Berichterstattung über die Olympischen Spiele liefern können, sogar mitten in einer Pandemie. Bei Peking 2022 werden wir mit unserem konkurrenzlosen Experten-Team, unserer branchenführenden Technologie und mit unserem ehrgeizigen Ansatz, neben den bekannten Real-Life-Entertainment-Inhalten, die komplette Live-Action auf discovery+ auszustrahlen, die Zuschauer noch enger an uns binden, sowohl während als auch nach den Spielen. Wir freuen uns darauf, sie auf eine noch nie dagewesene Wintersportreise mitzunehmen, und wir wissen, dass unsere Zuschauer neue Einblicke, Geschichten und Highlights entdecken und genießen werden."

Eurosport in Deutschland: Die Anlaufstelle für alle Olympiafans

Zuschauer:innen in Deutschland dürfen sich bei Eurosport auf eine lokalisierte Berichterstattung freuen, denn nur ein knappes halbes Jahr nach dem Ende der Olympischen Spiele Tokyo 2020 steht im Februar das Eurosport-Programm wieder komplett im Zeichen der Ringe. Als einziger Sender in Deutschland berichtet Eurosport auf mehreren Kanälen täglich 24 Stunden nonstop von den Olympischen Winterspielen Beijing 2022. Über alle Plattformen hinweg bietet Eurosport mehr als 1.000 Stunden Live-Programm, davon nahezu 300 Stunden allein bei Eurosport 1 im Free-TV. Zwei tägliche Live-Shows runden das Live-Sport-Angebot ab und bieten den Zuschauer:innen Einordnung, Unterhaltung und analytischen Tiefgang.

Eine zentrale Rolle spielen die digitalen Kanäle: So sind im Livestream mit Eurosport bei Joyn PLUS+ alle Events der Olympischen Winterspiele verfügbar. In vielen internationalen Märkten ist discovery+ das Streaming-Home der Olympischen Spiele. Auf eurosport.de und auf den Social-Media-Kanälen des Senders präsentiert Eurosport den unterschiedlichsten Zielgruppen maßgeschneiderten Content u.a. auf Instagram, Facebook, Twitter und TikTok.

Discovery zeigt sich erneut als führender Innovator

Der bahnbrechende Cube wird auch in diesem Jahr das Alleinstellungsmerkmal von Discovery sein, und neue technologische Maßstäbe im Broadcasting-Bereich setzen. Der komplett neu gestaltete Cube erschafft als virtuelle Welt - die es so noch nie in Sportproduktionen zu sehen gab - ein eindrucksvolles Bergversteck, das in die Felswand eines schneebedeckten Berges eingebettet ist. Je näher der Betrachter kommt, desto mehr entpuppt sich das Erlebnis als riesiges filmisches Wintersportgebiet, das auf mehreren Ebenen des Resorts unbegrenzte, immersive Presenter- und Analysepositionen bietet.

Die Verwirklichung dieser architektonischen und filmischen Vision dauerte zwölf Monate. Dadurch wird eine greifbare visuelle Welt für die Moderator:innen im Studio geschaffen, die alle virtuellen Elemente im Raum tatsächlich sehen können, so dass sich das Erlebnis für die Zuschauer zu Hause realer anfühlt. Maßgeschneiderte Avatare, die den Athlet:innen aus einzelnen Wintersportarten sehr ähnlich sind, werden im Cube schweben, so dass die Experten von "Team Discovery" um sie herumgehen und die Bewegungen und Leistungen der Athlet:innen detaillierter als je zuvor analysieren können. Darüber hinaus werden Avatare im Hintergrund den Studioraum füllen und der Umgebung Atmosphäre und Leben einhauchen. Durch die Kombination verschiedener Avatare und Winterwelten kann der Discovery Cube Tausende verschiedene Kombinationen schaffen.

Erstmalig hat Discovery den Cube in PyeongChang 2018 eingesetzt und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt - die komplette Cube-Story finden sie HIER

Scott Young, Senior Vice President, Content & Production bei Discovery, sagte: "Discoverys Ambitionen für Peking 2022 sind ein einzigartiges Kunststück an Live- und Remote-Produktion. Der Cube wurde für Peking 2022 komplett neu gestaltet und erweitert und wird das ultimative Werkzeug für unser Storytelling sein. Wir sehen ihn an der Spitze der Broadcast-Innovation, da er kinematografische Vision und Gaming-Technologie kombiniert, und damit die Art und Weise der Präsentation und Analyse im Sport verändert. Im Studio geht es darum, unser Team an Expert:innen, Moderator:innen und Produzent:innen dabei zu unterstützen, die besten Geschichten auf fesselnde Art und Weise zu erzählen."

Auch in Deutschland kommen die Zuschauer:innen in den Genuss dieser technische Elemente, wenn täglich ab 8:45 Uhr in der Medal Zone, das komplett lokalisierte Programmangebot für alle Olympiafans beginnt. Wie schon in Tokio wird Eurosport den Großteil der Olympia-Übertragungen aus dem Sendezentrum in München-Unterföhring abwickeln und nur eine kleine lokale Produktions-Crew in Peking vor Ort haben. Doch Nähe ist keine Frage der Entfernung.

Das hochklassige Team an Expert:innen, das aus mehr als 30 Olympia-Teilnahmen zusammen zwölf Goldmedaillen und einen unglaublichen Erfahrungsschatz über das größte Sportereignis der Welt mitbringt, analysiert nicht nur die Leistungen der aktuellen Athlet:innen, sondern vermittelt auch glaubhaft den olympischen Geist. Die ausgefeilte Technik des VR-/AR-Studiosystems mit dem preisgekrönten Eurosport Cube sorgt auch optisch für Nähe zu den Aktiven, die im Cube zudem live aus Peking ins Studio teleportiert werden können.

Die Pressemappe mit allen Infos zu den Olympischen Winterspielen bei Eurosport

In der Eurosport-Pressemappe zu Beijing 2022 finden Sie alle Informationen zum linearen und digitalen Sendekonzept, einen detaillierten Programmplan für Eurosport 1 und Eurosport 2, die Show-Formate "Medal Zone", "Hambüchen & Friends - Die Olympia-Show" und die "Olympic Hockey Night" kompakt erläutert sowie die Vorstellung aller Eurosport Expert:innen, Moderator:innen und Kommentator:innen bei den Olympischen Winterspielen.

Hier finden Sie die Pressemappe plus Bildmaterial und zusätzliche Infos zum Download:

https://drive.google.com/drive/folders/1bXOk-T2IorPxAFEVhsVB4etoqEsoGhRP?usp=sharing

