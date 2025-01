Medienfachverlag Oberauer GmbH

Frank Puscher und Jens Schröder übernehmen Chefredaktion von MEEDIA

Berlin

Der Medienfachverlag Oberauer hat die Chefredaktion von MEEDIA neu aufgestellt. Mit sofortiger Wirkung übernehmen Frank Puscher und Jens Schröder die Chefredaktion des Mediums für den Medien- und Werbemarkt. Puscher verantwortet die MEEDIA-Publikationen wie das Print-Magazin und die Dossiers, Schröder das Online-Angebot MEEDIA.DE und das Newsletter-Portfolio.

Die Neubesetzung der Chefredaktion war nach dem Tod des bisherigen Chefredakteurs Gregory Lipinski im vergangenen Jahr nötig geworden. Mit Puscher und Schröder übernehmen nun zwei langjährige MEEDIA-Mitarbeiter die Führung der Redaktion, die zudem aus Reiner Kepler, Svenja Kordmann sowie Autoren wie Henning Kornfeld, Daniel Sallhoff und Rupert Sommer besteht.

"MEEDIA berichtet über spannende und milliardenschwere Branchen, die sich durch die Digitalisierung stetig wandeln und nicht zuletzt durch Werbe-Giganten wie Google, Meta und Amazon vor teilweise existentiellen Herausforderungen stehen. MEEDIA ist mehr denn je unsere Marke für den Medien- und Werbewandel. Wir freuen uns, dass Frank Puscher und Jens Schröder sie in die Zukunft führen werden", erklären die beiden Herausgeberinnen Verena und Dagny Oberauer.

"MEEDIA hat bewegte Zeiten hinter sich", so Frank Puscher. "Die Neubesetzung der Chefredaktion ist ein entscheidender Faktor, um nun Gas zu geben und das Medium auf Papier, als E-Paper, als Website und mit den Newslettern auf ein noch höheres Niveau zu heben und möglichst viele Synergien mit unseren Schwesterpublikationen im Verlag Oberauer umzusetzen."

"Gemeinsam mit Frank und der engagierten Redaktion möchte ich MEEDIA weiterentwickeln, erfolgreich ausbauen und gleichzeitig das Profil schärfen", sagt Jens Schröder. "MEEDIA wird sich noch stärker auf Themen rund um den Werbemarkt konzentrieren. Werberelevante Medien, ihre Vermarkter und große Werbeträger wie die sozialen Netzwerke und Streaming-Dienste auf der einen Seite sowie Media-Agenturen und Werbungtreibende auf der anderen Seite sind der Kern unserer Berichterstattung."

Frank Puscher arbeitet seit über 30 Jahren als Journalist, Moderator und Trainer in den Themengebieten E-Commerce, User Experience und Online-Marketing. Seit 2020 gehört er zum redaktionellen Team von MEEDIA, wo er 2023 stellvertretendern Chefredakteur wurde. Er gehörte zu den Gründungsredaktionen von "Europe Online" und "InternetWorld" und realisierte den ersten Onlineauftritt von ProSieben. Puscher hat sieben Bücher über Webdesign, Kreativität und Usability geschrieben. Sein Buch "Das Usability-Prinzip" war das erste deutschsprachige Buch über Usability und User Experience und rangierte zwischenzeitlich unter den Top 10 der deutschen Fachbücher zu Internet-Themen.

Jens Schröder hat seine journalistische Karriere nach einem Studium der Politik- und Publizistik-/Kommunikationswissenschaften im Jahr 2000 beim kressreport begonnen. Schnell erarbeitete er sich mit seinen prägnanten Analysen einen Namen als Datenjournalist. 2008 wechselte er als Gründungsmitglied in die Redaktion von MEEDIA. Als freier Journalist schrieb er u.a. auch für das "Handelsblatt" und das ZDF, 2022 und 2023 verantwortete er zudem die "Spiegel"-Bestsellerlisten.

Mit MEEDIA und seit kurzem auch mit Campaign Germany berichtet der Medienfachverlag Oberauer über Relevantes aus Werbung, Marketing und Medien. Während sich MEEDIA stärker auf den Werbemarkt fokussiert, konzentriert sich Campaign Germany auf Kreation und Agenturen.

Der Anspruch von Oberauer ist, das führende Medienhaus in Sachen Kommunikation in der DACH-Region zu sein. Neben MEEDIA und Campaign Germany erscheinen im selben Haus kress pro und kress.de, turi2.de, newsroom.de, PR Report, Druck & Medien, Medium Magazin, Österreichs Journalist:in, Schweizer Journalist:in, Wirtschaftsjournalist:in und weitere Titel. Oberauer verantwortet auch führende Branchenevents, unter anderem den European Publishing Congress, das Medien Camp und das PR Report Camp. Auch renommierte Awards und Weiterbildungsveranstaltungen sind Teil des Angebotes.

