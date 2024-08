Autarke Energieversorgung DTV GmbH

Solartechnik auf höchstem Niveau: Das kann der neue Stromspeicher der Autarke Energieversorgung DTV GmbH

Düsseldorf

Eine Solaranlage mit Speicher hat unzählige Vorteile - und trotzdem hadern viele mit der Anschaffung. Mit einer breiten Palette an hochwertigen Solarmodulen, Stromspeichern und eigenen Gewerken für die Installation hat es sich die Autarke Energieversorgung DTV GmbH zur Mission gemacht, dies zu ändern. Dabei ist es ihr erklärtes Ziel, durch eine langfristige Zusammenarbeit und Top-Service ihre Kunden dabei zu unterstützen, das Maximum aus der Solartechnik herauszuholen. Warum ein Speichermodul dafür unerlässlich ist und was die Technik der Energieversorgung DTV GmbH so besonders macht, erfahren Sie hier.

Wer wirklich vom Stromnetz unabhängig werden will, benötigt dafür neben der Solaranlage auch einen Stromspeicher. Dieser speichert überschüssige Energie, sodass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung steht, und erhöht somit den Unabhängigkeitsgrad von etwa 30 Prozent mit einer Solaranlage auf bis zu 80 Prozent. Dennoch sind viele Verbraucher unschlüssig - die gängigen Lithium-Ionen-Akkus werden oft als zu teuer oder zu anfällig für Verschleiß und andere Probleme angesehen. Wie ein Vorfall bei einem Hersteller vor Kurzem zeigte, besteht bei manchen Modellen sogar das Risiko, dass sie bei unsachgemäßer Handhabung explodieren oder Feuer fangen.

Die Autarke Energieversorgung DTV GmbH setzt daher bei ihren Speichermodulen auf eine neue Technologie, die weitaus sicherer ist als gängige Speichersysteme für Endverbraucher. Als einer der deutschlandweit führenden Hersteller hochwertiger Solar- und Speichertechnik zählt die Energieversorgung DTV GmbH zu den Vorreitern auf dem Gebiet der grünen Energie. Dabei setzen die Experten auf Technik "Made in Germany", eng verzahnte Gewerke und hauseigene Support- und Finanzierungsangebote, um Kunden eine langfristige Ersparnis zu garantieren. Den ersten Speicher der neuen Bauart haben sie im Juli 2024 bei einer Kundin verbaut - er ersetzt seitdem den bei der Kundschaft der Autarke Energieversorgung DTV GmbH bekannten und populären Autarke-Energie-Tower.

Eisenphosphat-basierte Speicher - modern, sicher, zuverlässig

Anders als die im privaten Bereich gebräuchliche Speichertechnik auf Basis von Nickel- und Kobalt-Ionen basieren die Speichermodule der Autarke Energieversorgung DTV GmbH auf Eisenphosphat-Ionen. Diese kommen als einzige derzeit gebräuchliche Zellchemie für Speichersysteme auch in der Natur vor und sind weder brennbar noch explosionsgefährdet. Sie werden daher ebenfalls in Umfeldern eingesetzt, in denen Sicherheit und Verlässlichkeit oberste Priorität haben - zum Beispiel in U-Booten oder in der Notstromversorgung von Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Auch bei ihren Eisenphosphat-Speichern für den privaten Gebrauch greift die Energieversorgung DTV GmbH auf modernste Technik zurück. Sämtliche ihrer Speichermodule sind serienmäßig notstrom-, insel- und schwarzstartfähig - sie können also bei einem Stromausfall automatisch selbst starten und innerhalb weniger Millisekunden die Stromversorgung sichern. Oftmals merkt der Kunde nicht einmal, dass der Strom ausgefallen ist - lediglich eine kleine Leuchte am Gerät weist darauf hin, dass die Notstromversorgung läuft. Ist der Stromausfall vorbei, schaltet die Versorgung ebenso schnell wieder auf Normalstrom um.

Der neue Stromspeicher der Energieversorgung DTV GmbH im Überblick

Der Eisenphosphat-Speicher der neuesten Generation setzt sich aus mehreren Akkus zusammen, die in einer Vielzahl an Konfigurationen zusammengesetzt werden können. Das schwerste Teil wiegt einzeln nicht einmal 35 kg, sodass die Installation binnen weniger Minuten und ohne schweres Gerät erfolgen kann. Ebenso lässt sich der Speicher stufenlos auf eine Leistung von bis zu 500 kW regulieren - er eignet sich somit auch für die Nutzung im gewerblichen Bereich.

Was den Eisenphosphat-Speicher jedoch wirklich einzigartig macht, ist die Tatsache, dass er als bislang einziges kommerzielles Speichermodul sowohl als Gleich- als auch als Wechselstrom-Speicher fungieren kann. Da für Gleichstrom-Komponenten keine Freischaltung durch den Netzbetreiber erforderlich ist, kann die Solaranlage sofort Strom produzieren und den Speicher füllen. In Kombination mit einer leistungsstarken Anlage ermöglicht dies vom ersten Tag an eine erhebliche Ersparnis bei den Stromkosten.

Qualität ist ihren Preis wert - und zwar mit Garantie

Die Autarke Energieversorgung DTV GmbH zeichnet sich dabei vor allem dadurch als Top-Anbieter aus, da sie Eisenphosphat-Speicher mit 20 Jahren Garantie und einer Absicherung über eine Sparkassen-Bürgschaft bieten. Zwar ist ein Speicher bereits eine kostspielige Anschaffung - die Investition in höhere Qualität lohnt sich jedoch: Neben dem hochwertigen Speichermodul installiert die Energieversorgung DTV GmbH auch kompatible Photovoltaikanlagen. Diese sind so verschaltet, dass sie schon ab einer Spannung von 50 Volt anspringen und so auch bei bewölktem Himmel oder schlechten Lichtverhältnissen Strom produzieren.

Damit ihre Kunden möglichst lange Freude an der Anlage haben, bieten die Experten zudem eine 20-jährige Garantie auf sämtliche verbauten Komponenten, eine Garantie für 6.000 Ladezyklen auf den Speicher und eine bisher einzigartige Speicherkapazitätsgarantie. Letztere garantiert dem Kunden, dass die Kapazität in den ersten zehn Jahren nicht unterhalb des Nennwerts sinkt. Abgesichert wird all dies durch eine Bürgschaft der Sparkasse - es besteht also kein Risiko, dass der Kunde schlussendlich doch ohne Strom dasteht.

