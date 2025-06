RTLZWEI

"Kampf der Realitystars": Überraschungsrückkehrer sorgen für Ärger im Paradies

Bild-Infos

Download

Grünwald (ots)

Überraschung: Zwei Ausgeschiedene dürfen zurück in die Sala

Reue bei Jens und Giuliana und was bezweckt Giuliana mit dieser Spiele-Paarung?

Am 18. Juni 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und bereits sieben Tage vorher auf RTL+

Mit dem Einzug von Frank Fussbroich in Folge sechs ist die Sala offiziell komplett. Doch schon bald erwartet die Realitystars eine Überraschung: Zwei bereits ausgeschiedene Kandidaten kehren zurück. Das sorgt allerdings nicht bei allen Bewohnern für Freude. Mitten im Trubel erhalten die Stars zudem ein verlockendes Angebot - wer wird darauf eingehen? Die siebte Episode von "Kampf der Realitystars" läuft am 18. Juni 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

In der sechsten "Stunde der Wahrheit" musste Can Kaplan die Sala verlassen. Besonders bitter: Selbst vermeintliche Freunde wie Jens Hilbert, Tara Tabitha und Giuliana Farfalla stimmten für seinen Rauswurf. Doch wie so oft bei "Kampf der Realitystars" bringt ein unerwarteter Twist die Wende: Zwei Ex-Stars dürfen zurückkehren.

Die Wiedersehensfreude mit den Rückkehrern am nächsten Morgen ist groß - allerdings nicht bei allen. Giuliana streift reuevoll durch die Sala: Eigentlich wollte sie Stephen rauswählen und hatte dies auch mit einigen Bewohnern abgesprochen, entschied sich jedoch in letzter Minute für Cans Abgang.

Bei der aktuellen "Wand der Wahrheit" lautete die Frage: "Wer ist der hinterhältigste Star?" Das Resultat: Die Bewohner dürfen nacheinander jeweils vier Mitstreiter nominieren. Dieser Vorteil ist optional - doch wer wird ihn nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen? Und wer rammt am Ende seinen Mitstreitern das sprichwörtliche Messer in den Rücken, indem er vier Kontrahenten auf die Abschussliste setzt? So viel sei verraten: Giuliana gehört zu den Auserwählten. Und ausgerechnet beim Safety-Spiel "The Smell" wählt sie ihren vermeintlich größten Widersacher in der Sala als Partner. Wird er sie erneut sabotieren?

In der "Stunde der Wahrheit" kommt es dann zum Schock, denn ausgerechnet Dennis entscheidet sich gegen seine Supporterin!

"Kampf der Realitystars" wird von Banijay Productions Germany produziert. Ausstrahlung am 18. Juni 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Kampf der Realitystars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "Realitystar 2025" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Reality-Kosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell