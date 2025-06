RTLZWEI

Neue Doku-Soap bei RTLZWEI "Oksana & Family - Alles auf Anfang": Kann Oksana in Las Vegas an ihrem "American Dream" festhalten?

Grünwald (ots)

Die Kolenitchenkos erfinden sich nach dem Verkauf ihres Nachtclubs neu

Exklusive Einblicke in Oksanas Familienalltag in Las Vegas

Ab Donnerstag, den 10. Juli 2025 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

2019 wagte Oksana mit Ehemann Daniel und den beiden Kindern Milan und Arielle den großen Sprung von Berlin nach Los Angeles. Ihr Traum: Ein eigener Nachtclub in der Glitzermetropole. 2021 zogen sie weiter nach Las Vegas. Doch nun ist es offiziell: Nach Jahren voller Hoffnungen, Rückschlägen und Neuanfängen hat das Ehepaar seinen Club verkauft. Anstatt zurückzublicken, schauen sie nach vorn und haben ganz neue Pläne. Die neue Doku-Soap "Oksana & Family - Alles auf Anfang" zeigt das echte Leben der Familie: Zwischen Business-Aufbau, Familienalltag und Visumssorgen. Können sie an ihrem "American Dream" festhalten oder führt ihr Weg zurück nach Deutschland? "Oksana & Family - Alles auf Anfang" ist ab dem 10. Juli 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+ zu sehen.

Seit 18 Jahren gehen Oksana und Daniel Kolenitchenko gemeinsam durchs Leben, gelten als Inbegriff eines Power-Couples. Sie führten eine erfolgreiche Diskothek in Berlin, haben zwei bezaubernde Kinder und eine Auswanderung in die USA hinter sich. Doch nun steht die Familie vor einer neuen Herausforderung: Nachdem sie ihren Nachtclub in Hollywood verkauft haben, hängt die Erfüllung des amerikanischen Traums an Oksana. Beruf, Familie, Zukunft - nichts ist sicher. Schafft sie es, auch in Las Vegas als Unternehmerin erfolgreich zu sein und damit ein Business aufzubauen, an das ihr Investorenvisum geknüpft ist?

Oksana setzt alles daran, um mit ihrem Onlineshop, den Produkt-Launch ihres Beauty-Cases und ihrem ersten eigenen Song erfolgreich zu sein. Daniel hält währenddessen den Familienalltag am Laufen, hadert aber mit seiner neuen Rolle als Hausmann. Auch die Kinder stehen bereits vor großen Entscheidungen. Für den zehnjährigen Milan heißt es: Filmrolle oder Fußball? Bühne oder Kindheit? Währenddessen stellt sich die achtjährige Arielle die Frage, ob sie in die Fußstapfen ihrer Mutter treten soll, die mit nur 13 Jahren ihre Gesangskarriere in Deutschland begann.

Neben all den Gedanken um die Zukunft darf bei den Kolenitchenkos eines nicht zu kurz kommen: die Familie. Zusammen reisen sie mit dem Wohnmobil quer durch Amerika, erfüllen sich einen Lebenstraum oder versuchen, einfach im Chaos des Alltags nicht unterzugehen und als Familie zusammenzuhalten.

"Oksana & Family - Alles auf Anfang" wird von Yellowstone Productions produziert. Ausstrahlung der vier Folgen ab Donnerstag, den 10. Juli 2025 um 20:15 Uhr, immer donnerstags bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Oksana & Family - Alles auf Anfang":

In dem neuen TV-Format begleitet die Kamera Unternehmerin Oksana Kolenitchenko und ihre Familie beim mutigen Neustart nach dem Verkauf ihres Nachtclubs in Hollywood. Zwischen Business-Ideen, Familienchaos und einem möglichen Bühnen-Comeback erleben die Zuschauer eine emotionale Reise durch ein Leben im Wandel - nahbar, ehrlich und überraschend.

