ZDF beteiligt sich am Programm "Serial Eyes" der DFFB

Jasmin Maeda: "Das ZDF besitzt ein nachhaltiges Interesse an einer starken Kreativszene"

Mainz (ots)

Das ZDF unterstützt für die kommenden zwei Jahre das postgraduale Weiterbildungsprogramm "Serial Eyes" für Serienautorinnen und -autoren der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Das Weiterbildungsprogramm verfolgt das Ziel, die nächste Generation europäischer Serienautorinnen und -autoren zu fördern sowie die Serienlandschaft und bestehende Branchenstrukturen durch die im kollaborativen Arbeiten und Writers' Room ausgebildeten Autorinnen und Autoren zu verändern.

"Das ZDF hat sich mit seinen internationalen Koproduktionen als feste Größe im europäischen Serienmarkt etabliert. Unsere stetige Portfolio-Erweiterung in den letzten Jahren, wie beispielsweise unser Engagement in der European Alliance oder in der New8, hat zu aufregenden und erfolgreichen neuen Projekten geführt. Das ZDF besitzt ein nachhaltiges Interesse an einer starken Kreativszene und der Vernetzung mit potenziellen Partnern auch in diesem Bereich. Das Serial Eyes-Programm hat in den vergangenen Jahren mit seinem Ansatz und einer außergewöhnlichen Qualität überzeugt. Wir freuen uns darauf, jetzt als aktiver Partner daran mitwirken zu können", so Jasmin Maeda, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Internationale Fiktion.

Damit schließt sich das ZDF für dieses Programm teils langjährig etablierten Branchenpartnern wie Constantin Television, The Walt Disney Company Germany, Audible und Mediawan, Atlantique Productions, Dynamic Television, Real Film und Big Light Productions an, die für Teilnehmende einen ersten wichtigen persönlichen Kontakt in die Branche herstellen und bei der Entwicklung ihrer Projekte zur Seite stehen.

Über Serial Eyes

Serial Eyes ist das erste postgraduale Weiterbildungsprogramm für Serienautorinnen und -autoren mit Fokus auf den europäischen Markt. Über einen Zeitraum von neun Monaten setzen sich zwölf Teilnehmende intensiv mit den spezifischen Arbeitsweisen der seriellen Entwicklung und Produktion auseinander. Ziel der Ausbildung ist es, das kollaborative Arbeiten im Writers’ Room zu erlernen und innovative, fiktionale Serienformate zu entwickeln. Serial Eyes wird gefördert vom MEDIA Creative Europe und dem Medienboard Berlin-Brandenburg.

