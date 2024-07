Original Wagner Pizza GmbH

ORIGINAL WAGNER: Zwei neue Sorten BREZEL PIZZA

Es wird weiter aufgebrezelt!

Nonnweiler

"Eine Sensation!", "Das gab´s so noch nicht!", "Ist die lecker!" - selten waren die Reaktionen der Pizzafans bei einem neuen Produkt so euphorisch wie zum Start der ORIGINAL WAGNER BREZEL PIZZA. Jetzt, ein gutes halbes Jahr nach der Produkteinführung, hat sich die die BREZEL PIZZA längst zum Liebling in Deutschlands Tiefkühltruhen entwickelt - und die Pizzaspezialisten von Wagner überraschen schon wieder mit neuen Kreationen: Im Sommer starten zusätzlich zu den bisherigen Sorten "Käse" und "Schinken" die Varianten "Flammkuchen Style" und "Hütten Style".

"Die Verbraucherinnen und Verbraucher lieben die perfekte Kombi aus Brezel und Pizza", freut sich Oliver Schoß, Head of Marketing bei ORIGINAL WAGNER Pizza: "Auch unsere neuen Sorten Hütten Style und Flammkuchen Style werden natürlich erst im Ofen ganz frisch brezelbraun gebacken und begeistern mit ihrem knusprig-fluffigen Brezelrand, feinem Laugen-Geschmack und herzhaft-leckeren Zutaten."

BREZEL PIZZA Flammkuchen Style

Mit BREZEL PIZZA Flammkuchen Style bringt Wagner den Lieblingsgeschmack vieler Pizzafans ins BREZEL PIZZA Sortiment. Oliver Schoß: "Unsere Flammkuchen-Produkte liegen seit Jahren ganz weit oben in der Hitliste der beliebtesten Sorten." Die neue BREZEL PIZZA Flammkuchen Style schmeckt mit mild-sahnigem Mozzarella, herzhaftem Schweinebauch, kräftigem Emmentaler, frittierten Zwiebeln und rohem Schinken - lecker serviert auf einer würzigen Frischkäse-Soße.

BREZEL PIZZA Hütten Style

"Was passt besser zusammen als Brezelspaß und Hüttengaudi?", fragt Oliver Schoß - und gibt gleich die Antwort: "Nichts!" Und deshalb bringt ORIGINAL WAGNER den Hüttenzauber mit der BREZEL PIZZA Hütten Style jetzt in die Tiefkühltruhe. Der typische Brezelrand, der feine Laugengeschmack und ein lecker belegter Boden mit "g'schmackigen" Fleischpflanzerln, Essiggurken, mildem Mozzarella, einer würzigen Frischkäse-Soße, frittierten Zwiebeln und süßen Senf-Drops sorgen für echtes Hüttenfeeling auf dem Teller.

ORIGINAL WAGNER

Die ORIGINAL WAGNER Pizza GmbH ist einer der größten Hersteller von Tiefkühlpizzen in Europa. In Deutschland erreicht der Pizza-Spezialist einen Umsatzmarktanteil von rund 30 Prozent. Im saarländischen Nonnweiler arbeiten ca. 1.400 Mitarbeiter:innen an der Zufriedenheit der Wagner Kund:innen. Das ORIGINALWAGNER Sortiment reicht vom Klassiker Steinofen Pizza über Steinofen Piccolinis, BREZEL PIZZA, Piccolinis BREZEL, herzhafter Flammkuchen, Steinofen Pizzies, BIG Pizza, Die Backfrische, BELLA NAPOLI und dem Ofenbrot Rustipani bis hin zu den vegetarischen und veganen Pizzen von Garden Gourmet.

