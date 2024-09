Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Samstag, 28. September 2024, 10.00 Uhr PUR+ Ich habe Legasthenie Moderation: Eric Mayer Zwei bis drei Kinder pro Klasse haben eine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Was ist anders in ihrem Gehirn? An der TU Dresden untersucht "PUR+"-Moderator Eric Mayer, ob zarte Stromstöße helfen. Dort wird erforscht, ob elektrische Impulse bestimmte Hirnbereiche ...

