Mit großem Jubel endete am Abend das große Live-Finale der 16. Staffel von "Dein Song" (ZDF): Shayla Jolie (11) setzte sich mit ihrem Song "Let You Go" gegen die starke Konkurrenz durch und darf sich ab sofort "Songwriterin des Jahres" 2024 nennen!

Shayla Jolie überzeugte mit einer gefühlvollen Darbietung ihres Songs, den sie zusammen mit ihrer Musikpatin Suena auf der "Dein Song"-Bühne erstmals vor Publikum präsentierte. So konnte die 11-Jährige die meisten Stimmen beim Voting sammeln und setzte sich mit knappen Vorsprung gegen die sechs weiteren "Dein Song"-Finalistinnen und -Finalisten durch.

Entsprechend groß war die Freude bei der Schülerin aus Berlin, als sie die Trophäe aus den Händen des Moderations-Duos Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich entgegennahm: "Ich habe schon mal bei einem Wettbewerb gewonnen und jetzt 'Dein Song' - das ist das Beste, was mir je passiert ist. In einer großen Fernsehshow zu gewinnen, das ist wirklich unfassbar! Wenn man sich selber vertraut, dann schafft man das auch - das ist wundervoll." Zusätzlich zu ihrem Sieg erhält Shayla Jolie eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro als Unterstützung für ihren weiteren musikalischen Weg.

Dass das musikalische Zusammenspiel mit ihrem Schützling so gut geklappt hat, freute auch Musikpatin Suena: "Ich habe tatsächlich ein wenig damit gerechnet. Es ist ein super emotionaler Song, das war schon mal die halbe Miete heute. Der Song hätte locker schon als Demo im Radio laufen können. Es hat mich einfach sehr geflasht - ich freue mich!"

Neben der jungen Berlinerin Shayla Jolie mit Patin Suena lieferten auch die weiteren Songwriting-Talente mit ihren Musikpatinnen und -paten eine überzeugende Vorstellung. Trompeter Till Brönner, Sängerin LUNA, die Sänger KAMRAD und Ben Zucker sowie die Popband COSBY und Rapper CONNY arbeiteten im Vorfeld der Show mit den Finalistinnen und Finalisten an deren Songs und bereiteten sie auf den gemeinsamen Auftritt vor.

Begeisterung herrschte auch bei der anwesenden "Dein Song"-Jury, bestehend aus Singer-Songwriter Kelvin Jones, "Frida Gold"-Sängerin Alina Süggeler, dem Schweizer Sänger Luca Hänni und Sängerin LOTTE. Zwar durfte die Jury diesmal keine Entscheidungen fällen, fieberte aber mit jedem Auftritt mit und gab ihre fachkundige Einschätzung.

Für emotionale Momente sorgten außerdem die beiden Showacts des Abends, Singer-Songwriterin Loi und Pop-Duo HE/RO, bekannt geworden als "Die Lochis.

Am 18. März 2024 darf sich die "Dein Song"-Community auf einen Live-Chat mit der Gewinnerin freuen: Ab 20:00 Uhr steht Shayla Jolie auf kika.de bereit und beantwortet Fragen der Fans.

Startschuss für die Vorbereitungen der 17. Staffel: Ob Pop, Rock, Rap, Klassik oder viele weitere Genres - talentierte junge Komponistinnen und Komponisten dürfen sich mit ihren vielfältigen Songideen und Kompositionen ab sofort auf kika.de für die neue "Dein Song"-Ausgabe bewerben.

"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Finalshow sind Gordana Großmann und Corinna Loos.

