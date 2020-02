Messe Berlin GmbH

ITB Berlin 2020: Inspirationen für die schönste Zeit des Jahres

Berlin (ots)

Am 7. und 8. März 2020 öffnet die weltgrößte Reisemesse ihre Pforten für Privatbesucher - Es gibt viel zu entdecken: Magische Momente mit Harry Potter, Abenteuer durch die Virtual Reality-Brille, Monsterjagd mit Pokémon Go oder die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future"- Großes ITB-Gewinnspiel: Reisen nach Oman und Indien u.a. zu gewinnen - Vergünstigte Tickets für 13 Euro jetzt online bestellen

Die schnellste Reise um die Welt: Am Wochenende, 7. bis 8. März 2020, heißt die ITB Berlin das private Publikum willkommen. Rund 10.000 Aussteller aus über 180 Ländern und Regionen informieren die Besucher auf dem Messegelände über die schönsten Reiseziele in nah und fern. Wer möchte, kann den nächsten Urlaube buchen oder bei zahlreichen Gewinnspielen die nächste Traumreise gewinnen.

Für den Besuch der ITB Berlin gibt es in diesem Jahr wichtige Neuigkeiten: Infolge der Hallensanierung um den Funkturm ist der Eingang Ost geschlossen. Für die Besucher am ITB-Wochenende ist zusätzlich zu den Eingängen Nord und Süd der Eingang Großer Stern (Messedamm, an Halle 13) geöffnet. Von hier haben sie direkten Zugang zu den Hallen 8 bis 11 und das gesamte Messegelände. Im Zuge der Baumaßnahmen fanden zudem eine ganze Reihe Aussteller ein neues Quartier im neuen Veranstaltungsgebäude hub27 (Eingang Jafféstr.), darunter Berlin-Brandenburg, Polen, Armenien, Bulgarien, Frankreich, Georgien, Slowenien, die Schweiz und Österreich sowie die Deutsche Zentrale für Tourismus und die Deutsche Bahn. Die moderne Halle ist vom S-Bahnhof Messe Süd direkt erreichbar und hat direkte Zugänge zu den Hallen 1 und 25.

Im Mittelpunkt der weltweit größten Reisemesse steht das diesjährige Partnerland Oman. Sowohl in Halle 2.2 als auch in Halle 4.1b und im Eingang Süd lernen Besucher Land, Leute und die über 5.000-jährige Geschichte des Sultanats auf der arabischen Halbinsel kennen sowie die zahlreichen nachhaltigen Tourismusinitiativen. Nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Reisen hat einen festen Platz auf der ITB Berlin in Halle 4.1b. Erstmals vertreten ist die Klimabewegung "Fridays for Future". Der Stand befindet sich in direkter Nachbarschaft zum ebenfalls neuen CSR-Stand der ITB Berlin mit begrünten Wänden à la vertikalem Garten und Instagram-Wall.

Die Welt von oben: Mit dem Flugsimulator und Virtual Reality

Für alle, die schon immer mal über den Wolken schweben wollten, geht in Halle 18 ein Traum in Erfüllung. Am Stand von AirTrike steigen sie in einen Flugsimulator und fliegen um die ganze Welt - nicht als Passagier, sondern als Pilot. Abenteurer können auf dem Messegelände auf Monster-Jagd gehen. Mehrere virtuelle Orte mit Poké-Stops wurden von Niantic, dem Erfinder des Smartphone-Spiels "Pokémon Go", eingebunden. Auch der Blick durch die Virtual Reality-Brille eröffnet ganz neue Perspektiven, wie zum Beispiel bei der VR-Experience UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer (Halle 4.1 / 227). Beim virtuellen Sprung mit dem Fallschirm im freien Fall genießen die Besucher freie Sicht auf das Wattenmeer, den Strand, die Inseln und die Küste. Oder sie spazieren bei einer virtuellen Wattwanderung auf dem Meeresboden. Die Autostadt Wolfsburg können Besucher auf der ITB Berlin aus einer ganz neuen, virtuellen Perspektive kennenlernen: Im vollelektrischen Formula Student Rennwagen wird der Park zur Rennstrecke. Unübersichtliche, kaum einsehbare Kurven, wechselnde Fahrbahnbeläge und sich ändernde Lichtverhältnisse findet man ab sofort nicht nur auf der Nordschleife des Nürburgrings oder in Monte-Carlo. Eine Reise ganz anderer Art, genannt Dark Tourism, führt nach Tschernobyl. Am Stand von Chernobyl Tours (Halle 3.1, Stand 612) sind Videos aus der berüchtigten Zone zu sehen, stehen Reiseführer Rede und Antwort und ist eine Tour in die Sperrzone zu gewinnen.

Landestypische Leckereien probieren und fremde Kulturen entdecken

Exotischen Gaumengenuss serviert die Ghana Tourism Authority in Halle 21A (Stand 108) am Samstag, 7. März. Von 13 bis 14.30 Uhr tischt das afrikanische Land seine typischen Delikatessen auf, untermalt von traditionellen Darbietungen. Was sind essbare und nicht essbare Speisen: dazu lädt das Disgusting Food Museum (Museum des ekligen Essens) in Malmö am Visit Sweden-Stand (209) in Halle 18 ein. Mutige Besucher können zahlreiche ungewöhnliche Delikatessen verkosten wie die Durian-Frucht, Balut (ein Entenfötus im Ei), Grillen, fermentierter Hering 'surströmming' und 'Gamle ole's farar',ein stinkender dänischer Käse, der übersetzt so viel wie 'Der Großvater des alten Ole' heißt. Nur ein paar Schritte weiter sind es zum Stand (206) von Estland. Hier kommen die Besucher in den Genuss schräger Töne. Die Texte und Melodien des Folksmusikduos Puuluup sind eine verwegene Mischung aus Surrealismus und moderner Folkmusik.

Toskana-Liebhaber sind in Halle 25 an der richtigen Adresse. Das Toscana Forum (Stand 127) veranstaltet eine Kostprobe mit toskanischen Feinkostprodukten der Gebrüder Rocchi, zu der sich Messebesucher per E-Mail (es@toscana-forum.de) anmelden können. In Halle 2.1 (Stand 201) verlocken die herzhaften Aromen und feurigen Rhythmen Andalusiens. Zu iberischem Schinken und Sherry-Wein werden traditionelle Flamenco-Tänze geboten. Auch in den Deutschland-Hallen kommen Freunde kulinarischer Spezialitäten auf ihre Kosten. Bei Bayern Tourismus (Halle 6.2B / 302) können die Besucher frisch gezapftes, bayerisches Bier, fränkischer Wein und traditionelle Schmankerl probieren. Ganz im Zeichen von "Wein und bremischen Köstlichkeiten" stehen die exklusiven Probierstunden am Stand von Bremen und Bremerhaven (Halle 6.2A - Anmeldungen direkt am Stand 101). Hamburg (Halle 6.2A / 102,104) versüßt das ITB-Wochenende mit einer Verkostung am Schokobrunnen von Chocoversum by Hachez.

Spaß für die ganze Familie

Familien sind auf der ITB Berlin sehr willkommen. Für eine Reise um die ganze Welt erhalten die jüngsten Besucher ganz neu einen Kids-Reisepass. Damit können sie Stempel sammeln, ihre Helden Peppa Pig und den kleinen Drachen Kokosnuss treffen sowie den kostenfreien Kids-Club des Labyrinth Kindermuseums im Hub 27 an Stand 100 besuchen. Außerdem lädt die Aktivstation von Peppa Pig an allen Eingängen der ITB Berlin und in Halle 1.1 (Stand 217) zum Basteln, Spielen und Toben ein. Zusätzlich gibt es rund um das Thema "Peppa Pig SpielMais" verschiedene Spielstationen, Eventlandschaften und professionelle Kinderbetreuung.

Ebenso sorgen die Kinderbetreuer der Deutschen Bahn für Spaß beim Kinderschminken, Spielen und Basteln in der neuen Halle hub27 (Stand 102). Einen Extrabereich für den Nachwuchs hat Andalusien (Halle 2.1 / 201). Im Andalucia Kids können die kleinen Besucher spielerisch die Region entdecken. "Kinders uppast - Nu geiht dat los!" heißt es in der Halle 4.1 am Stand (227) des UNESCO Weltnaturerbes Wattenmeer. Spielend lernen die Kleinen, wie Abfallvermeidung und Mülltrennung richtig funktioniert. Ebenfalls in Halle 4.1 sind die Klänge des Salischen Sees von Orca-Walen, Buckelwalen, Robben, Seelöwen und Weißkopfseeadlern zu hören - ein einzigartiges Erlebnis für Eltern und Kinder am Stand 239 von Eagle Wing Whale & Wildlife Watching Tours.

Ohren auf heißt es auch bei der Podcast Live Show. Am Samstag, 7. März können Besucher vom 10.30 bis 18 Uhr im Palais am Funkturm erstmals bekannten Stimmen aus der Reisepodcast-Szene bei der Aufnahme zusehen und live ihren Reiseabenteuern lauschen. Einen exklusiven Einblick in J.K. Rowlings magisches Universum erhalten große und kleine Harry Potter-Fans am Stand von Hamburg (Halle 6.2A / 102,104). Die Harry Potter und das verwunschene Kind - Aktionsfläche ist am ITB-Wochenende ein zentrales Highlight des Hamburg Messestandes und präsentiert eine kleine, exklusive Ausstellung von Original- Kostümen und Requisiten, die man so hautnah noch nie erleben konnte. Auf jeden Fall lohnt es sich, beim Gewinnspiel mitzumachen. Als Preise winken die letzten Karten für die exklusive Deutschlandpremiere von "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg. Am Samstag, 7. März ist am Stand von Visit Schweden (Halle 18 / 209) der Elch los. Die kleinen Besucher können den König des Waldes in den Arm nehmen und sich mit ihm fotografieren lassen. Beim Pippi Langstrumpf-Malwettbewerb gibt es sogar eine ganz persönliche Pippi Langstrumpf zu gewinnen.

Etwas Farbe steht jedem zu Gesicht. Auf der ITB Berlin haben die kleinen Entdecker die Qual der Wahl zwischen den bunten Kinder-Schmink-Aktionen des Ferienhaus-Anbieters Novasol ebenfalls in Halle 18 (Stand 306) und am Stand von Malta (Halle 1.2B / 224). Neben bunten Gesichtern dreht sich hier auch ein Glücksrad und es winken tolle Preise für die ganze Familie.

Auf der Abenteuerbühne Neuland entdecken

In Halle 4.1 ist immer was los. Auf der Abenteuerbühne berichten unter anderem weitgereiste Globetrotter über ihre spannenden Erlebnisse wie beispielsweise Susanne Brüsch, auch als "Lady Pedelec" bekannt. Am Samstag, 7. März stellt sie erstmals gemeinsam mit Reisepartner Silvio Züllig ihr neues, mehrjähriges Projekt "E-Traction - The Trip" vor. "Saudi-Arabien: Kaaba, Qat und Kardamom", so heißt das Buch über Saudi Arabien von Barbara Schumacher und es ist das bisher einzige in dieser Art. Schon seit zwanzig Jahren bereist die Autorin und Beiratsmitglied der Deutsch-Arabischen Gesellschaft (DAG) das gesamte Königreich. Einzigartig ist auch der Bildvortrag von Andreas Klotz über Uganda, die Perle Afrikas. Am Sonntag, 8. März sprechen Leo Sibeth und Sebastian Ohlert über ihre Weltreise ohne Flugzeug und geben praktische Tipps zum nachhaltigen Reisen. Einblicke in erfolgreiche Projekte von Menschen im Oman und in Deutschland gibt die Buchvorstellung "1001 Freundschaft/Friendships". Und über ihre einjährige Reise im Bulli durch Europa mit drei Kindern und einem Hund erzählen Monika Rech-Heider und ihr Mann Andi.

Mit etwas Glück tolle Reisen gewinnen

Besucher können sich in Halle 4.1 nicht nur inspirieren lassen, sondern auch einen Traumurlaub gewinnen. Die Eintrittskarte zur ITB Berlin ist zugleich ein Los für ein großes Gewinnspiel mit Reisen rund um den Globus, darunter zwei Flugtickets innerhalb des SunExpress Streckennetzes, jeweils sieben Tage Urlaub für zwei Personen auf Korsika, in Andalusien und in der Toskana sowie eine Woche Indien und eine Reise inklusive Flug in das Partnerland der diesjährigen ITB Berlin Oman.

Job- und Karriereberatung auf der ITB Berlin

Studierende, Young Professionals, ausgebildete Touristiker und Quereinsteiger mit touristischem Hintergrund können auf der ITB Berlin ihren Traumjob finden oder den ersten Schritt Richtung Karriereleiter machen. Namhafte touristische Unternehmen sowie rund 50 nationale und internationale Universitäten, Hochschulen, Berufsakademien und andere Dienstleister präsentieren im Career Center der Halle 11.1 ihr internationales Portfolio. Wer aktiv auf Jobsuche ist, kann direkt in Kontakt mit Personalverantwortlichen treten sowie sich individuell von der Bundesagentur für Arbeit beraten lassen. Einen kostenlosen Bewerbungsmappen-Check sowie die passenden Bewerbungsfotos gibt es kostenfrei obendrauf. Zugleich informieren an der ITB Jobwand mehr als 200 aktuelle Stellenanzeigen über den Arbeitsmarkt der Reiseindustrie. Außerdem gibt die Fachhochschule Westküste am Publikums-Wochenende neben einem Überblick über die theoretischen Inhalte, einen Vorgeschmack auf den Studiengang International Tourism Management (ITM).

Nicht verpassen: Das große Finale

"Sinnesrausch", unter diesem Motto feiert die 54. Auflage der ITB Berlin im Palais am Funkturm eine fulminante Abschluss-Show am Sonntag, 8. März von 15.30 bis 17.30 Uhr. Die Show zieht alle Besucher in ihren Bann mit afrikanischen Tänzen oder einer Zirkusperformance der finnischen Gruppe CircEntropia. Mit von der Partie ist außerdem die Dominikanische Republik, das aktuelle Partnerland Oman begeistert mit Folklore und Russland mit FOLKBEAT. Zum Ausklang des Festes macht Sachsen, das offizielle Partnerland der ITB Berlin 2021, Lust auf einen Besuch der weltgrößten Reisemesse im nächsten Jahr, u.a. mit dem amtierenden Breakdancemeister "THE SAXONZ".

ITB App: Mobiles Nachschlagewerk und Hilfe bei der Orientierung

Mit der ITB App lässt sich der Messebesuch ganz bequem vorbereiten und mobil gestalten. Sämtliche Aussteller, Hallenpläne sowie Events inklusive dem ITB Berlin Kongress sind hinterlegt und erleichtern die Orientierung. Neu ist die Chatmöglichkeit, um sich mit anderen Usern zu verabreden. Regelmäßige Updates bringen die Nutzer während der Messe immer auf den neuesten Stand. Die ITB App für iPhone, Android-Smartphone und Tablet steht kostenfrei zum Download und zum Update in Deutsch und Englisch zur Verfügung. Außerdem steht an allen Tagen ein kostenfreies WLAN sponsored by Slowenien zur Verfügung. Einfach ohne Passwort einloggen unter ifeelsLOVEnia@ITB und mit der E-Mail-Adresse registrieren.

Film ab bei der Travel Film Night by ITB

Fernwehsüchtige können bereits am Freitagabend, 6. März, auf der Travel Film Night by ITB ihre Sehnsucht stillen. Im Kino International, Karl-Marx-Allee 33, 10178 Berlin, flimmern ab 20 Uhr Reisefilme aus aller Welt über die große Leinwand. Darunter eindrucksvolle Ziele und verborgene Schätzen wie Kirgisistan sowie emotionale Reisegeschichten von Wanderungen auf den Machu Picchu, Begegnungen mit Gorillas in Uganda oder joggend durch den Oman (Tickets im Vorverkauf 12 Euro).

Unter dem Motto "Whoever feels feminine" feiert die ITB Berlin am Frauentag, 8. März, Frauen und alle, die sich weiblich fühlen. Auf einer Bühne vor dem Eingang Süd wird von 11.30 - 13 Uhr Playback-Musik gespielt, zu der die Drag Queen Mataina die besten Frauensongs ("I am every woman", "Respect", "Run the world (girls)" etc.) singt und tanzt. Alle Besucher*innen (egal ob männlich, weiblich, divers oder queer), die auf einem Schild (DIN A3, Pappe) ihr persönliches Motto zum Thema "Celebrating Her" mitbringen, erhalten freien ITB-Eintritt und ein umweltfreundliches Festival-Stoff-Armband mit dem Titel "Celebrating Her".

Vergünstigte Tickets online, bei der BVG und der S-Bahn Berlin

Für die Publikumstage der ITB Berlin am Samstag und Sonntag, 7. und 8. März 2020, können Besucher das Tagesticket für nur 13 Euro statt 16 Euro unter www.itb-berlin.de/tickets online kaufen. Mit dem Ausdruck der Eintrittskarte kommen Privatbesucher bequem und ohne Anstehen in die Messehallen. Alternativ sind Gutscheine für die ITB Berlin an einem der vielen Automaten oder in den Kundenzentren von BVG und S-Bahn zu erwerben. Dort kostet der Gutschein für ein Tagesticket ebenfalls bis zum 8. März 12 Uhr nur 12 Euro statt 16 Euro. Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Zutritt. Schüler und Studenten erhalten ein ermäßigtes Tagesticket zum Preis von acht Euro. Das Last Minute Ticket für den 8. März ab 14 Uhr kostet an der Tageskasse acht Euro.

Die Öffnungszeiten der ITB Berlin sind jeweils von 10 bis 18 Uhr. Für die bequeme An- und Abreise wird die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs empfohlen. Weitere Informationen für die ITB Berlin 2020 finden Interessierte unter www.itb-berlin.de/publikum.

Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress

Die ITB Berlin 2020 findet von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 4. bis 7. März 2020. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.

