Praxisaustausch rund um Theater, Film- und Veranstaltungstechnik - Stage|Set|Scenery zieht positive Bilanz

Berlin

6.000 internationale Fachbesucherinnen und -besucher - über 300 Aussteller

Ob Licht- und Audiotechnologie, Ausstattung Kostüm und Maske, Bühnenmaschinerie oder Eventdienstleistungen - auf der Stage|Set|Scenery trafen sich 6.000 internationale Fachbesucherinnen und Fachbesucher zum interdisziplinären Praxisaustausch. Die Fachmesse für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik fand vom 18. bis zum 20. Juni in Berlin statt und wurde von der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG) zusammen mit der Messe Berlin organisiert.

311 Aussteller präsentierten ihre Innovationen, die beim Publikum auf großes Interesse stießen: Vor allem die Themen Bühnen- und Veranstaltungstechnik, Lichttechnik und Lichtdesign, Architektur und Bühnenplanung waren besonders gefragt. Ein umfangreiches Kongressprogramm auf sechs Bühnen flankierte die Ausstellung. Erstmalig war der Immersive Showroom mit dabei. Ob 3D-Druck von Kostümen, Augmented und Virtual Reality im klassischen Theater oder Einsatz von digitalen Technologien im Museum - hier drehte sich alles um Experience Technologies.

Die Fachbesucherinnen und -besucher kamen vor allem, um sich über Neuheiten zu informieren und Fachgespräche zu führen. Dabei war rund die Hälfte der Besucher zum ersten Mal auf der Veranstaltung. Neun von zehn bewerteten das Angebotsspektrum positiv und planen, wieder zu kommen. Auch die ausstellenden Unternehmen waren mit der Veranstaltung zufrieden. Rund 4 von 5 befragten Ausstellern zeigen sich mit der Qualität der Besucher an ihrem Stand zufrieden - sie waren vor allem an den Zielgruppen "technisches Personal von Veranstaltungsstätten", "Management von Veranstaltungsstätten" und "Architekten/ Bauplaner" interessiert.

Stimmen zur Stage|Set|Scenery:

Herbert Fritsch, Schauspieler & Regisseur, Weltenbauer Award Gewinner

"Diese Veranstaltung der Stage|Set|Scenery ist extrem wichtig für unsere Branche. Sie macht uns bekannt mit Neuerungen und Möglichkeiten. Ohne Veränderung und Fortschritt ist es auch nicht möglich, neue Ideen zu entwickeln. Gerade im Bereich der Maschinerie gibt es viel Innovation. Die Technologien verändert die Theatererfahrung."

Manfred "Ollie" Olmar, Geschäftsführer mo2design und Kurator des LightLabs

"Wir haben uns weiter entwickelt, das Publikum hat sich weiter entwickelt. Die Gespräche waren interessanter. Neue Ideen, neue Anregungen, auch in Zusammenhang mit unseren Sponsoren. Ich freue mich schon auf die nächste Stage|Set|Scenery in zwei Jahren."

Andreas Gause, Leiter Marketing und Key Account Management, Gerriets GmbH

"Für uns als Aussteller ist die Stage|Set|Scenery eine der wichtigsten Messen überhaupt, denn sie ist sehr theater- und eventorientiert, auch das Fortbildungsprogramm steht im Fokus. Hinzu kommt der gesamte Bereich der Immersive Technologie, welcher stark thematisiert und favorisiert wird. Eine sehr spannende Materie, die wir durch unsere Hologauze Produkte vertreten."

Volker Kirsch, Leiter Vertrieb Bühnentechnik, Bosch Rexroth AG

"Die Stage|Set|Scenery ist wie ein Familientreffen - alle wichtigen Leute der Branche kommen zusammen. Ob Wettbewerber, Lieferant, Planer oder Endkunde. Der Austausch findet in einem komprimierten Format statt. Dabei spielt diese Messe eine zentrale Rolle. Die neuesten Entwicklungen gehen ganz klar Richtung Digitalisierung: IOT-Themen werden sich Raum verschaffen, auch in der Theateranwendung. Im Publikum spiegeln sich auf der Messe zunehmend Fachbesucher wieder."

Alexander Kissler, Produktmanager, SALZBRENNER media gmbh

"Die Stage|Set|Scenery ist für uns sehr interessant, weil hier die Branche der Audio-, Video- und Medientechnik stark vertreten ist. Wir können live neue Techniken und Produkte vorstellen, aktuelle und zukünftige Kunden persönlich kennenlernen und deren Anliegen besprechen. Beim Inspizientenfrühstück hatten wir die Gelegenheit, auf Probleme und Wünsche unserer Inspizienten aufmerksam zu werden und können somit unsere Produkte besser zuschneiden."

Sabine Siller, Marketingleiterin, cast C. Adolph & RST Distribution GmbH

"Berlin ist ein wichtiger Kommunikationspunkt für uns. Die Stage|Set|Scenery ist eine sehr hochwertige Messe, sowohl von den Ausstellern als auch von den Besuchern her. Wir finden den direkten Kontakt zu Theaterkunden und können unsere Kundenbindung festigen. Uns gefällt das große Kongressprogramm, insbesondere die RoundTables und das LightLab. Für uns als Vertreter der Licht- und Bühnentechnik gab es viele Themen hinsichtlich der Visualisierung im Theaterbereich und dem Kulissen-Auf- und Abbau, die zum Austausch eingeladen haben." Jens Langner, Business Development Manager, Robe Deutschland GmbH "Das große Thema im Scheinwerferbereich ist die LED Technik. Es findet aktuell ein Umbruch von Glühlicht auf LED statt. Dies ist natürlich interessant für uns als Scheinwerferhersteller. Wir bekommen hier die Möglichkeit, uns mit anderen Fachvertretern auszutauschen und unsere Produkte vorzustellen. Zudem treffen wir viele Kunden aus dem Theaterbereich an."

Per Witte, Key Account Manager Pro Audio Solutions, Sennheiser

"Wir durften uns über viele gut gelaunte Besucher auf der Stage|Set|Scenery freuen. Es gibt viel Interesse aus dem Ausland, wir konnten internationale Besucher unter anderem aus Island, den Vereinigten Staaten und Russland begrüßen. Für uns ist wichtig, die Chance der Netzwerkpflege auf der Messe zu nutzen, Gespräche mit unseren Kunden zu führen und unsere Produkte vorzustellen. Ein aktuelles Thema in unserem Bereich ist die Ausstattung unserer Geräte mit dem Netzwerkstandard DANTE."

Stefan Zeiger, Product Manager Commercial Audio, Yamaha Music Europe GmbH (YME)

"Die Branche hat sich verändert, es gibt viel Informationsfluss im Internet, aber eine Fachmesse ist wichtig für Projektgespräche, um beispielsweise zukünftige Installationen mit Planern, Installateuren und potenziellen Endkunden zu besprechen. Anderweitig ist es nicht möglich, solch einen Informationsfluss zu transportieren. Wir freuen uns, dass der Audiobereich auf der Stage|Set|Scenery wieder intensiver vertreten ist, dies war eine starke positive Änderung für uns."

Stephan Hückinghaus, Geschäftsführer, Fülling & Partner Ingenieurgesellschaft mbH

"Seit 20 Jahren sind wir auf der Messe in Berlin vertreten und wir sind sehr zufriedene Aussteller. Ein zukunftsweisender Bereich in diesem Jahr ist Augmented Reality, welches Technik über neue Möglichkeiten sichtbar macht. Davon abgesehen sind Energieverwaltung und -ersparnis ein aktueller Schwerpunkt, bei dem das punktuelle Einsetzen von Anlagen eine Rolle spielt."

Tabea Aulich, Geschäftsführerin, SERVAMUS GmbH

"Wir sind das erste Mal als Aussteller auf der Stage|Set|Scenery, um mit neuen Partnern, Lieferanten und Mitarbeitern Kontakte zu knüpfen. Es ist eine spannende Messe, da das Publikum sehr unterschiedlich ist. An unserem Stand haben wir Studenten, Lieferanten und Architekten angetroffen. Die Messe dient uns zum Networking. Ein zentrales Thema auf der Veranstaltung ist die Nachhaltigkeit, diese wird in vielen Programmpunkten thematisiert und auch wir vom Messebau werden damit konfrontiert."

Georg Winkel, Chief Executive Officer, SWOOFLE Manufaktur

"Diese Messe gibt uns die Möglichkeit, unsere Kundschaft zu treffen und mit ihnen passende und hochkarätige Gespräche zu führen. Mit der EventManufaktur, dem neuen Konzept der Stage|Set|Scenery, konnten wir super Erfolge erzielen und haben positive Resonanzen erhalten. Die Messe hat ihren Themenbereich vom reinen Theater hin zur Inszenierung des Events geöffnet. Somit arbeiten Event und Theater harmonisch zusammen und dadurch wird die Stage|Set|Scenery zum Branchentreiber. Wir freuen uns auch 2021 wieder mit dabei zu sein."

Guido Konrad, Prokurist, A.Haussmann GmbH

"Anstatt lange Reisewege auf uns zu nehmen, können wir hier mit mehreren Kunden in kürzester Zeit intensive Gespräche führen und sie bei unserer Produktauswahl beraten. Ein anderes für uns wichtiges Thema, welches im Zuge der Messe des Öfteren fokussiert wird, ist Sicherheit und Brandschutz. Wir konnten von diesem Informationsaustausch profitieren und uns neu orientieren."

Ralf Matthias Gornetzki, Vertreter der Geschäftsführung, Cast4Art

"In angenehmer Atmosphäre können wir auf der Messe unser Fachpublikum antreffen. Wir stellen Kontakt zu neuen Ansprechpartner aus der Theaterbranche her, von den Materialieferanten für die Theaterinszenierung bis hin zu den Kostümbildnern. Unsere gewonnene Erkenntnis ist, dass die Theaterstücke moderner werden, die Digitalisierung an Bedeutung gewinnt und Videospiele zunehmend in das Theater integriert werden."

Wan-Jung Wei, HQ Manager, OISTAT - International Organisation of Scenographers, Theatre Architects and Technicians (Taiwan)

"Every two years I am looking forward to Stage|Set|Scenery. We get the opportunity to talk on future projects and possibilities in collaboration with others. At this occasion we get together and talk about ideas and share innovations."

Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery 2019 finden Sie unter www.stage-set-scenery.de.

Die Stage|Set|Scenery im Überblick: Die Stage|Set|Scenery ist die führende internationale Fachmesse und Kongress für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik mit den Schwerpunkten Bühnenmaschinerie und Steuerung, Architektur und Fachplanung, Licht, Akustik, Ton, Video- und Medientechnik, Studiotechnologie, Events, Museums- und Ausstellungstechnik, Ausstattung und Dekoration, Maske, Kostüm und Sicherheitstechnik. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG) durchgeführt, die auch für die in die Messe integrierte International Stage Technology Conference verantwortlich zeichnet. Die Stage|Set|Scenery findet alle 2 Jahre im Juni auf dem Berliner Messegelände statt.

