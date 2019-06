Countdown zur ILA 2020: Klimaschutz im Fokus / -Premiere: Europäische Kommission mit AeroDays Partner der ILA 2020 / -Grüne Luftfahrt: ILA zeigt, wie Fliegen noch sauberer und leiser werden wird

Messe Berlin GmbH

Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden die zentralen Themen der ILA 2020 (13.-17.5.) sein. Anlässlich der Paris Air Show haben der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) und die Messe Berlin die Highlights der ILA 2020 vorgestellt. Eine Premiere im kommenden Jahr: Erstmalig finden die europäischen AeroDays mit der Europäischen Kommission als Partner im Rahmen der ILA Berlin statt.

"Die ILA Berlin ist globaler Anziehungspunkt für die internationale Luft- und Raumfahrt", so BDLI-Geschäftsführer Volker Thum. "ILA ist Synonym für Innovation and Leadership in AeroSpace: Der Klimaschutz steht auch bei der ILA 2020 klar im Fokus. In unserer Industrie sind ökologische und ökonomische Ziele deckungsgleich: Jeder eingesparte Liter Kerosin schont die Umwelt und reduziert die Kosten der Fluggesellschaft. Über eintausend Aussteller zeigen innovative Lösungen auf, die direkt auf die weitere Senkung von Emissionen und Lärm der Luftfahrt ausgerichtet sind. Seit 1970 hat unsere Industrie neben drastischer Lärmminderung auch die CO2-Emissionen pro Passagier pro Kilometer um über 70% reduziert. Und unsere Hightech-Branche verfolgt die Zielsetzung, das Fliegen langfristig klimaneutral zu machen."

Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH: "Die ILA Berlin setzt auch im kommenden Jahr konsequent ihren Weg als führende Innovations- und Präsentationsplattform für die gesamte Luft- und Raumfahrtindustrie fort. Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind die Treiber der hier gezeigten Zukunftstechnologien. Mit der Europäischen Kommission als Partner und den AeroDays als führende Veranstaltung der europäischen Luftfahrtforschung setzt die ILA 2020 ein besonderes Zeichen für internationale Kooperationen und Wissenstransfer auf Top-Niveau."

Fliegen wird noch leiser, sauberer und sicherer

Nie war Fliegen sicherer, sauberer und leiser als heute. Führende Unternehmen entwickeln Innovationen, um dieses Ziel zu erreichen. Bauteile aus neuartigen Materialien wie ultraleichte Faserverbundwerkstoffe ermöglichen eine deutliche Gewichts- und damit auch Treibstoffersparnis. High-Tech Werkstoffe ermöglichen auch Turbofan-Triebwerken noch weitere Effizienzsteigerungen. Hybrid-elektrische Antriebe und alternative Kraftstoffe zeigen den Weg auf, die Luftfahrt grüner denn je, also klimaneutral zu gestalten. Innovative Triebwerke erkennen dank digitaler Technologien notwendige Wartungs- und Reparaturarbeiten im Voraus.

Autonomes Fliegen hebt ab

Autonom fliegende Lufttaxis könnten schon bald die Zukunft innerstädtischer Mobilität bestimmen - und das vollelektrisch. Für zahlreiche Wirtschaftsbereiche eröffnen Drohnen neue Möglichkeiten - von Precision Farming in der Landwirtschaft über die Wartung von Brücken oder Staudämmen bis hin zur Auslieferung von Medikamenten in entlegene Gebiete und Krisenregionen. Die ILA Berlin zeigt unter anderem im Ausstellungsbereich UAS Innovation Hub neueste Visionen und Innovationen.

Größte Raumfahrtausstellung Europas

Die Präsentation der Raumfahrt auf der ILA Berlin ist einzigartig: Agenturen, Wissenschaft, etablierte Raumfahrtunternehmen ebenso wie New Space-Startups präsentieren gemeinsam Innovationen und Entwicklungen zum Nutzen der Menschheit - allumfassend und länderübergreifend. Denn kaum eine Industrie setzt so intensiv auf internationale Kooperation wie die Raumfahrt. So werden Programme zur Sicherung des Zugangs zum All in der Weltraumforschung oder in der Satellitenkommunikation und Erdbeobachtung in erster Linie partnerschaftlich umgesetzt.

Stärkung der europäischen Sicherheitsarchitektur

Verteidigung und Sicherheit sind ein weiterer Schwerpunkt. Mit dem FCAS-Programm (Future Combat Air System) schreiben Deutschland, Frankreich und demnächst Spanien das nächste Kapitel grenzüberschreitender Zusammenarbeit. FCAS ist ein System der Systeme, in dem das neue Kampfflugzeug mit Drohnenschwärmen interagiert und darüber hinaus bereits bestehende Luftfahrzeuge wie A400M oder A330MRTT, neue bemannte und umbenannte Systeme in der Luft, im Weltraum und am Boden in den Systemverbund integriert.

Exklusiver Marktplatz für die Zulieferindustrie

Im International Supplier Center (ISC) präsentieren mehr als 300 Zulieferunternehmen aus der ganzen Welt in einer eigenen Halle ihre Innovationen. Potenzielle Kunden und Partner finden mit dem ISC einen effizienten Anlaufpunkt, um mit Zulieferunternehmen ins Gespräch zu kommen. Der direkte Kontakt zu den Einkäufern steht hier im Vordergrund.

Europa als starker Partner der ILA

Mit der Europäischen Kommission hat die ILA 2020 einen wichtigen Partner. Nirgendwo sonst arbeiten Forschung und Industrie so eng zusammen wie in der Luft- und Raumfahrt. Die Partnerschaft mit der Europäischen Kommission unterstreicht die Bedeutung grenzüberschreitender Kooperationen. In diesem Rahmen finden auch die AeroDays zum ersten Mal in Berlin statt. Es ist die führende Veranstaltung in der europäischen Luftfahrtforschung und bringt alle vier Jahre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Entscheidungsträger aus Industrie und Politik zusammen, um über nachhaltige Konzepte und Innovationen zu diskutieren.

Kernelemente der AeroDays 2020 werden der Berlin Aviation Summit (BAS) und das ILA Future Lab Forum (FLF) sein: Am 12. Mai, am Vorabend der Eröffnung der ILA Berlin, findet mit dem BAS das "Davos der Luftfahrt" statt: Führende Vertreter der Industrie, Verwaltung, Politik und Finanzwelt diskutieren auf dieser hochkarätigen Veranstaltung über die Zukunft der Luftfahrt. Auch hier steht Klimaschutz im Fokus. Das ILA Future Lab Forum bringt die Themen des BAS live in die ILA-Messehallen und bietet interessante Keynotes und Panelvorträge zu den neuesten und zukunftsweisenden Technologien der Luft- und Raumfahrt.

