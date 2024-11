NOWEDA eG

NOWEDA-Generalversammlung: Geschäftsjahr 2023/2024 mit erneut solidem Ergebnis

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Aufsichtsrat und Vorstand der NOWEDA stellten am 23. November die Geschäftsergebnisse auf der Generalversammlung in Essen vor. Trotz der erschwerten Marktbedingungen, die den vollversorgenden Pharmagroßhandel zunehmend belasten, zog die Genossenschaft ein insgesamt positives Resümee. "Es ist wichtiger denn je, dass sich die Mitglieder der NOWEDA mit ihren Apothekenbetrieben im operativen Alltag auf ihr Unternehmen verlassen können - mit einem hervorragenden Sortiment und mit Betrieben, die mit fortlaufenden Investitionen auf einem modernen und leistungsfähigen Stand gehalten werden. Für diese Investitionen braucht es ein solides Betriebsergebnis. Dieses konnte die NOWEDA trotz der zunehmend herausfordernden Rahmenbedingungen im vergangenen Geschäftsjahr erreichen", so der NOWEDA-Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Kuck. Im Geschäftsjahr 2023/2024 (Stichtag 30. Juni 2024) steigerte die NOWEDA-Gruppe ihren Umsatz um rund eine halbe Milliarde Euro auf nunmehr 9,9 Mrd. Euro. Das Unternehmen wuchs damit 1,12 Prozentpunkte über Markt.

Die Mitglieder der NOWEDA eG profitieren von der Zusammenarbeit mit ihrer Genossenschaft über die Auszahlung einer Dividende. Die Bruttorendite auf das Mitglieder-Kapital beträgt für besonders aktive Mitglieder mit einem Jahresumsatz von mindestens 720.000 Euro pro Apotheke insgesamt 11 Prozent für die freiwilligen Anteile und 9,25 Prozent für die Pflichtanteile. Dies entspricht einer Bardividende in Höhe von 9,35 Prozent bzw. 7,86 Prozent. Für alle anderen förderfähigen Mitglieder, die die Voraussetzungen erfüllen, beträgt die Bruttorendite 9,85 Prozent für die freiwilligen Anteile und 8,25 Prozent für die Pflichtanteile. Dies entspricht einer Bardividende in Höhe von 8,37 Prozent bzw. 7,01 Prozent.

Der absolute Rohertrag in der NOWEDA-Gruppe konnte um 12,5 Mio. auf 501 Mio. Euro gesteigert werden. Die Bilanzsumme stieg um 11,5 Mio. Euro auf 1,69 Mrd. Euro, das Anlagevermögen um 2 Mio. Euro auf 226,3 Mio. Euro. Das Eigenkapital der NOWEDA-Gruppe wuchs im vergangenen Geschäftsjahr um 36 Mio. Euro auf 612,5 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 34,3 auf 36,2 Prozent.

Trotz der sinkenden Apothekenzahlen konnte die NOWEDA ihre Mitgliederzahl erneut leicht steigern: Im vergangenen Geschäftsjahr haben sich 315 Apothekerinnen und Apotheker für eine Mitgliedschaft entschieden. Nach Abzug der ausgeschiedenen Mitglieder belief sich die Gesamtzahl zum 30. Juni 2024 auf 9 380 Apothekerinnen und Apotheker.

Die NOWEDA-Gruppe investierte im Geschäftsjahr 2023/2024 insgesamt 27,1 Mio. Euro und damit rund 3 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Umfangreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen erfolgten im Geschäftsjahr 2023/2024 vor allem in den Niederlassungen Gießen/Langgöns und Köln/Frechen.

Original-Content von: NOWEDA eG, übermittelt durch news aktuell