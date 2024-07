Ninox Software GmbH

Digitalisierung im Personalwesen leicht gemacht: Ninox HR startet in Deutschland

Berlin (ots)

Die Zeiten umständlicher Excel-Tabellen und Papierberge in deutschen Personalabteilungen sind vorbei. Ninox präsentiert Ninox HR, eine innovative Software, die neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Benutzerfreundlichkeit setzt.

Ninox HR ist die neue Software für Personalmanagement, die speziell für mittelständische Unternehmen mit Sitz in Deutschland entwickelt wurde, um deren Schlüsselprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Ninox HR bietet umfassende Funktionen, darunter die Organisation von Abwesenheiten und Urlaub, Zeiterfassung, digitale Personalakten, Dokumentenverwaltung und vorbereitende Lohnbuchhaltung. Diese ermöglichen es Unternehmen, ihre HR-Prozesse leistungsfähig und digital zu gestalten und damit wertvolle Arbeitszeit zu sparen.

"Wir freuen uns, die Markteinführung von Ninox HR bekannt zu geben", sagt Frank Böhmer, Gründer und Geschäftsführer von Ninox. "Wir haben die Software optimal auf die Anforderungen von Personalabteilungen im deutschen Mittelstand abgestimmt. Mit den Modulen für CRM und HR entwickelt sich Ninox weiter zur integrierten Plattform für alle Unternehmensprozesse."

Ninox HR: Die flexible Personallösung für moderne Unternehmen

Basierend auf der Low-Code-Technologie von Ninox, verbindet Ninox HR die Einfachheit einer digitalen Cloud-Plattform mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Dank der intuitiven Importfunktion ist die Personal-Software schnell eingerichtet, damit Unternehmen schneller effizient sind.

Von Abwesenheit bis Zeiterfassung: Ninox HR ist die zentrale Sammelstelle für alle Informationen rund um die Mitarbeiter - und lässt sich zudem auch noch nach eigenen Wünschen konfigurieren. Definieren Sie beispielsweise eigene Genehmigungsprozesse, Feiertage oder Arbeits- und Vergütungsmodelle.

Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von Ninox

Mit dem Release von Ninox HR festigt das Unternehmen deren Vision von vorgebauten, modularen Lösungen, die auf Basis von Ninox' wegweisender Low-Code-Plattform entstanden sind.

Im Herbst 2023 veröffentlichte das Berliner Unternehmen bereits die erste Anwendung namens Ninox CRM. Mit Ninox HR entstand jetzt eine weitere starke Lösung für Unternehmen, die ihre Prozesse digitalisieren wollen.

"Nicht nur können Unternehmen mit unserer innovativen Plattform ihre eigene individuelle Software mit wenig Aufwand und ohne große IT-Kenntnisse entwickeln, die auch noch umgehend einsatzbereit ist - jetzt steht ihnen auch eine vorgefertigte Lösung für all ihre HR-Prozesse zur Verfügung", betont Daniel Kronberger, CFO von Ninox.

Ninox HR ist ab jetzt verfügbar. Für weitere Informationen über Ninox HR und eine kostenlose Demo besuchen Sie bitte unsere Website unter ninox.com/de/ninox-hr

Über Ninox:

Die Ninox Software GmbH wurde 2013 von Frank Böhmer in Berlin gegründet und ist einer der am schnellsten wachsenden SaaS-Anbieter in Deutschland. Das Kernprodukt Ninox ist eine Low-Code-Plattform für die Digitalisierung von Unternehmensprozessen. Mit über 500.000 Downloads aus den App-Stores und 250.000 Registrierungen in der Cloud-Version gehört Ninox zu den erfolgreichsten Software-Produkten seiner Art. Zu den Kunden von Ninox gehören unter anderem Siemens, Thyssen Krupp, SVA, Kampa und Knauer.

Original-Content von: Ninox Software GmbH, übermittelt durch news aktuell