Frankfurt am Main (ots) - - 100 Jurorinnen und Juroren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - 45.000 Euro Preisgeld ausgelobt - Preisverleihung am 28. September Mit Unterstützung namhafter Unternehmen aus verschiedenen Branchen lobt "The Early Editors Club" (TEEC), das Expertennetzwerk zur Förderung des Qualitätsjournalismus, zum 17. Mal den Deutschen Journalistenpreis (djp) aus. Die Frist für Einreichungen ...

mehr