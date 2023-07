djp - Deutscher Journalistenpreis

Einsendeschluss für den Deutschen Journalistenpreis am 10. Juli

Frankfurt am Main (ots)

100 Jurorinnen und Juroren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

45.000 Euro Preisgeld ausgelobt

Preisverleihung am 28. September

Mit Unterstützung namhafter Unternehmen aus verschiedenen Branchen lobt "The Early Editors Club" (TEEC), das Expertennetzwerk zur Förderung des Qualitätsjournalismus, zum 17. Mal den Deutschen Journalistenpreis (djp) aus. Die Frist für Einreichungen durch Autorinnen und Autoren und Empfehlungen von Lesern auf www.djp.de endet am 10. Juli. Der Preis wird jährlich für redaktionelle Texte zu Wirtschafts- und Finanzthemen verliehen. Als Preisgeld sind 45.000 Euro ausgelobt. Die virtuelle Preisverleihung findet live am 28. September statt.

Partner des Deutschen Journalistenpreises sind BASF, Commerzbank, DWS, EnBW, Huawei, HypoVereinsbank, Pictet, Randstad, RWE, Siemens und Signal Iduna. Sie begleiten die Auslobung des Preises für die Themenressorts Bank & Versicherung, Bildung & Arbeit, Innovation & Nachhaltigkeit, IT & Kommunikation, Mobilität & Logistik, Transformation, Weltwirtschaft und Vermögensverwaltung. Artikel aus Wirtschaftsbereichen, für die es kein eigenes Ressort gibt, können für den djp Offenes Thema eingereicht oder empfohlen werden.

Der unabhängigen Jury gehören 100 hochrangige Repräsentanten aus Medien, Wirtschaft und Wissenschaft an, darunter Herausgeber, Chefredakteurinnen und Ressortleiter aller führenden deutschsprachigen Medien für Wirtschaftsthemen, renommierte Institutsdirektoren und Professorinnen, Verbandspräsidenten, die Leiter und Leiterinnen mehrerer Journalistenschulen sowie die Preisträger des Vorjahres. Im Expertennetzwerk des Deutschen Journalistenpreises, dem The Early Editors Club, geben die Jurymitglieder im regelmäßigen Austausch mit den Preisträgern und Nominierten sowie führenden Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft während des Jahres kontinuierlich Impulse für den Qualitätsjournalismus.

