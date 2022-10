djp - Deutscher Journalistenpreis

Deutscher Journalistenpreis: Würdigung der neun prämierten Siegertexte durch die Jury

Neun Texte zu Themen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt wurden bei der diesjährigen 16. Vergabe des Deutschen Journalistenpreises (djp) prämiert. Im Rahmen der virtuellen Preisverleihung konnten Autorinnen und Autoren aller Siegerbeiträge live aus Deutschland, Belgien, Italien, Portugal und den USA zugeschaltet und vorgestellt werden. Sie gaben im Gespräch mit Vertretern der Jury und Kurator Volker Northoff spannende Einblicke in die Entstehung ihrer Artikel. Alle Nominierten waren online dabei und durften gespannt sein, wer von ihnen bei den einzelnen djp-Themen als Preisträger zum Gespräch über den prämierten Beitrag in die Sendung geschaltet würde.

Neun Jurorinnen und Juroren im TV-Studio würdigten die Siegertexte je Themengebiet. CEOs der Partner des Deutschen Journalistenpreises brachten mit persönlichen Worten ihre Wertschätzung für seriösen, unabhängigen Journalismus zum Ausdruck. Die Dokumentation der Preisverleihung mit der Würdigung der Siegertexte durch die Laudatoren ist dauerhaft als Video auf www.djp.de abrufbar.

Als Jurysprecher für das Themenressort Mobilität & Logistik betonte Sebastian Schmid, Chefredakteur der Börsen-Zeitung, dass in vielen Teilen der Welt eine fragile logistische Infrastruktur unmittelbare Gefährdungen für die Versorgung der Menschen mit sich bringt. Preisträger Wolfgang Bauer habe dies im ZEITmagazin vom 17. April 2022 durch seine Reportage "Der Riss" über den einsturzgefährdeten Salang-Tunnel, der den Norden und Süden Afghanistans miteinander verbindet, eindrucksvoll gezeigt. Faktenreich, atmosphärisch dicht und fesselnd erzählt, mit einprägsamen Schilderungen der verschiedenen Protagonisten, erfahren die Leserinnen und Leser, was es bedeutet, die wirtschaftliche Lebensader eines Landes unter schwersten Bedingungen zumindest halbwegs zu erhalten.

Die prämierten Beiträge können ebenso wie die weiteren 33 nominierten Artikel auf www.djp.de als Text und im Layout eingesehen werden.

Mit Unterstützung namhafter Unternehmen verschiedener Branchen lobt "The Early Editors Club" (TEEC), das Expertennetzwerk zur Förderung des Qualitätsjournalismus, den Deutschen Journalistenpreis seit 2007 jährlich aus. Partner sind BASF, DWS, EnBW, HSBC, Huawei, HypoVereinsbank, Mercedes-Benz, Pictet, Randstad, Siemens und Signal Iduna.

Der unabhängigen Jury gehören 90 hochrangige Repräsentanten aus Medien, Wirtschaft und Wissenschaft an, darunter Herausgeber, Chefredakteurinnen und Ressortleiter aller führenden deutschsprachigen Medien für Wirtschaftsthemen, renommierte Institutsdirektoren, Verbandsvertreter und Hochschulprofessoren, die Leiterinnen und Leiter mehrerer Journalistenschulen sowie die Preisträger des Vorjahres.

Die Jurymitglieder erhalten sämtliche Texte anonymisiert ohne Layout: Allein die Kraft des Wortes zählt. Insgesamt lagen der Jury 424 Beiträge von 388 Journalistinnen und Journalisten vor, erschienen in 87 Medien aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Je Ressort nominieren die einzelnen Themenjurys bis zu sechs Artikel, und zwar drei aus der Kategorie tagesaktuelle Medien und drei aus periodischen Medien. Einen dieser Beiträge prämieren sie mit dem Deutschen Journalistenpreis für das jeweilige Ressort. Zugelassen sind alle Textgattungen, von Kommentar und Glosse über Exklusivmeldungen, Reportagen und Analysen bis hin zu Titelgeschichten und Interviews.

Als Preisgeld waren in diesem Jahr 45.000 Euro ausgelobt. Ein Fünftel der Preisgelder fließt an wohltätige Zwecke: Die Preisträger und Nominierten erhalten neben ihrer persönlichen Prämie das Recht, eine gemeinnützige Organisation zu benennen, die daraufhin mit einer Spende unterstützt wird. Seit 2007 wurden auf diese Weise mehr als 150.000 Euro an über 200 Organisationen ausgezahlt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Deutschen Journalistenpreises 2022

Bank & Versicherung: Simon Book und Henning Jauernig

"Haus. Schluss. Panik", Der Spiegel vom 18. Juni 2022 PDF

Bildung & Arbeit: Maria Christoph, Nora Voit und Dominik Wolf

"Gruß aus der Küche", Die Zeit vom 9. September 2021 PDF

Innovation & Nachhaltigkeit: Svenja Beller

"Dem Meer entrissen", SZ Magazin vom 17. Juni 2022 PDF

IT & Kommunikation: Marc Neller und Benedikt Fuest

"Die Herren des Lichts", Welt am Sonntag vom 15. Mai 2022 PDF

Mobilität & Logistik: Wolfgang Bauer

"Der Riss", ZEITmagazin vom 17. April 2022 PDF

Transformation: Björn Finke und Josef Kelnberger

"Der unermüdliche Herr Liese", Süddeutsche Zeitung vom 11. Juni 2022 PDF

Vermögensverwaltung: Jens Tönnesmann und Heike Buchter

"Eine Bankerin sieht grün", Die Zeit vom 23. September 2021 PDF

Weltwirtschaft: Wolfgang Uchatius, Moritz Aisslinger, Andrea Böhm, Lea Frehse, Christiane Grefe, Kerstin Kohlenberg und Fabian Kretschmer

"Lässt sich hier noch Weizen ernten?", Die Zeit vom 12. Mai 2022 PDF

Offenes Thema

Simon Book, Tim Bartz, Kristina Gnirke, Martin Hesse, Ansgar Siemens und Gerald Traufetter

"Die Stadt bin ich", Der Spiegel vom 5. Februar 2022 PDF

