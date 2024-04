DigitalPakt Alter

Mehr digitale Lernorte für Ältere im ländlichen Raum

Der DigitalPakt Alter fördert jetzt bundesweit 250 Erfahrungsorte, in denen Menschen 60+ digitale Kompetenzen aufbauen können

Ein Smartphone bedienen, Onlinesprechstunden besuchen oder den Laptop nutzen - in Erfahrungsorten des DigitalPakt Alter erwerben ältere Menschen digitale Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Das Netzwerk dieser Lernorte ist nun durch 50 weitere Initiativen auf 250 gewachsen. In der Förderphase 2024 konnten sich besonders viele Organisationen aus eher ländlichen Gebieten die Förderung sichern. Die Initiative vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen unterstützt diese unter anderem mit je 3.000 Euro. Mit diesen Mitteln bauen die Erfahrungsorte niedrigschwellige, wohnortnahe und kostenlose Lernangebote auf oder entwickeln sie weiter.

Lernangebote abseits der Großstadt fördern

Die 50 neuen Erfahrungsorte wurden aus 318 Bewerbungen ausgewählt. Die meisten geförderten Projekte liegen in diesem Jahr im ländlichen Raum. Dazu gehören zum Beispiel die Gemeinden Nufringen in Baden-Württemberg, Klein Krams in Mecklenburg-Vorpommern und Linsengericht in Hessen. Gerade für ältere Menschen auf dem Land kann Digitalkompetenz stark dazu beitragen, selbstbestimmt zu leben und gesellschaftlich eingebunden zu bleiben - etwa, indem sie digitale Angebote in der Gesundheitsversorgung nutzen, Bankgeschäfte von zuhause aus erledigen und Kontakte über soziale Medien auch über größere Entfernungen pflegen.

Alltagspraktisch und ermutigend

Im Mittelpunkt der digitalen Bildungsangebote stehen alltagspraktische Digitalkompetenzen, deren persönlichen Nutzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unmittelbar erleben. Vorwissen benötigen Ältere nicht. Neben Schulungen in Kleingruppen beraten die Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden der Erfahrungsorte ältere Menschen zudem häufig auch direkt in deren Zuhause. "Die Erfahrungsorte des DigitalPakt Alter leisten wertvolle Arbeit und sorgen dafür, dass Ältere digitale Geräte und Anwendungen kompetent und selbstbewusst nutzen können. Ältere finden hier kompetente Ansprechpersonen, die sich Zeit nehmen und bei einer Tasse Kaffee Fragen zu Smartphone und Co klären. Gern unterstütze ich mit meinem Haus das wichtige Engagement der Erfahrungsorte, heiße die 50 neuen im Kreise der 250 bestehenden Erfahrungsorte Willkommen und wünsche viel Erfolg!" , begrüßt Seniorenministerin Lisa Paus den Ausbau des Netzwerks.

Lernangebote weiterentwickeln

Bei der Förderung der Erfahrungsorte setzt der DigitalPakt Alter auf nachhaltige Initiativen mit Vorbildcharakter. Zudem soll die Förderung auch die Weiterentwicklung von Lernangeboten ermöglichen. "Bildung lebt vor allem vom Austausch. Gerade für Bildungsangebote im ländlichen Bereich spielt jedoch auch die Befähigung zu selbstorganisiertem Lernen eine wichtige Rolle. Wir vernetzen die Erfahrungsorte, damit sie voneinander lernen und für die Zukunft gewappnet sind", erläutert BAGSO-Vorsitzende Dr. Regina Görner.

Liste der 250 Erfahrungsorte: https://www.digitalpakt-alter.de/presse

Über den DigitalPakt Alter

Der DigitalPakt Alter ist eine Initiative zur Stärkung gesellschaftlicher Teilhabe und Engagement älterer Menschen in einer digitalisierten Welt. Initiiert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen wurde er im August 2021 gegründet. Seither wächst das Netzwerk aus Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft stetig weiter. Seit Dezember 2023 gehören auch alle Bundesländer dazu. Bis Ende 2025 werden 300 Erfahrungsorte gefördert, um ältere Menschen beim Aufbau und Ausbau digitaler Kompetenzen zu unterstützen.

