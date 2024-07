BMW Bank GmbH

Wechsel in der Geschäftsführung der BMW Bank: Kerstin Zerbst wird CFO

München (ots)

Kerstin Zerbst übernimmt zum 01.08.2024 die Position der Geschäftsführerin Finanzen (CFO) bei der BMW Bank GmbH mit Hauptsitz in München und Filialen in Italien, Spanien und Portugal. Sie folgt auf Dr. Winfried Müller, der diese Funktion seit 2018 innehatte und die BMW Bank GmbH zu Ende September 2024 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Zerbst ist bereits seit 25 Jahren für die BMW Group tätig, zuletzt als CEO von BMW Financial Services Central and Eastern Europe. Dort entwickelte sie seit 2019 das Finanzdienstleistungsgeschäft in der Region erfolgreich weiter.

"Mit Kerstin Zerbst gewinnen wir eine ausgewiesene Finanzexpertin, die sich durch ihre umfassende internationale Erfahrung und Erfolge in der Weiterentwicklung von Finanzdienstleistungen auszeichnet", sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb bei der BMW Bank GmbH. "Ihre 25-jährige Karriere bei der BMW Group macht sie zur idealen Besetzung, um die positive Entwicklung der BMW Bank fortzuführen und neue Impulse zu setzen."

Zerbst begann ihre Karriere in der BMW Group 1999 im zentralen Controlling und Risikomanagement von BMW Group Financial Services. Es folgten weitere Führungspositionen in den USA, Deutschland und in Österreich. Unter anderem war sie als Global Chief Operating Officer (COO) weltweit für das operative Geschäft, die Prozesse und die IT der BMW Group Financial Services verantwortlich.

"Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe", sagt Kerstin Zerbst. "Gemeinsam mit dem gesamten BMW Bank Team werden wir das Geschäft dynamisch weiterentwickeln."

Die BMW Bank.

Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.180 Mitarbeiter betreuen rund 1,1 Millionen Kunden (Stand: 31.12.2023).

Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten.

Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 27,8 Mrd. Euro und einen Einlagenbestand von rund 11,3 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2023).

Die BMW Bank GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

Original-Content von: BMW Bank GmbH, übermittelt durch news aktuell