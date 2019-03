BDI Bundesverband der Deutschen Industrie

Presse-Einladung zur BDI-Pressekonferenz auf der Hannover-Messe am 01. April in Hannover

zur Hannover-Messe hält der Brexit die deutsche Industrie unter Spannung: Die Konjunktur verliert nach Jahren an Schwung, vom Außenhandel sind weitere Bremswirkungen zu erwarten. Wie können die deutschen Unternehmen auf die zunehmenden Unsicherheiten nun reagieren? Welche Themen gehören für die Bundesregierung nach ihrem ersten Jahrestag jetzt auf die Agenda, damit die deutsche Wirtschaft nicht schwächelt - etwa in der Digitalisierungs- oder Energiepolitik? Wie muss sich die Europäische Union in diesem Wahljahr aufstellen? Wohin führt der Handelskonflikt zwischen China und den USA?

BDI-Präsident Dieter Kempf und BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang stehen Ihnen zum Austausch über diese Fragen während eines Pressegesprächs auf der Hannover-Messe zur Verfügung.

Montag, den 1. April, 11:30 Uhr,

Hannover-Messe, Convention Center, Saal 3B.

