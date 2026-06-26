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BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.

Infrastrukturgesetz: wichtiger Impuls für Wettbewerbsfähigkeit im Handel

Berlin (ots)

"Das Infrastruktur-Zukunftsgesetz setzt einen wichtigen Impuls für mehr Tempo, Effizienz und Modernisierung. Gerade für den Groß- und Außenhandel ist eine leistungsfähige Infrastruktur eine zentrale Voraussetzung für Wachstum, Investitionen und funktionierende Lieferketten. Das Gesetz ist daher ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland", kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) die heutige Verabschiedung des Infrastruktur-Zukunftsgesetzes im Deutschen Bundestag.

Jandura weiter: "Dieses Gesetz schafft die Grundlage dafür, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, digitale Prozesse auszubauen und zentrale Infrastrukturprojekte schneller umzusetzen. Davon profitieren insbesondere Logistik, Lieferketten und der internationale Handel. Leistungsfähige Verkehrswege, moderne Netze und verlässliche Rahmenbedingungen sind unverzichtbar für unsere Unternehmen. So kann es dazu beitragen, Investitionen zu beschleunigen und bestehende Engpässe abzubauen."

"Die stärkere Priorisierung bedeutender Infrastrukturvorhaben im überragenden öffentlichen Interesse sowie die Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsverfahren sind wichtige Hebel, um Projekte schneller umzusetzen und die Planungssicherheit zu erhöhen. Entscheidend ist nun, dass die neuen Regelungen konsequent und praxisnah umgesetzt werden. Wenn es gelingt, die Verfahren tatsächlich spürbar zu verkürzen und bürokratische Hürden abzubauen, wird das Gesetz einen echten Unterschied machen für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands," so Jandura abschließend.

26. Juni 2026

Pressekontakt:

Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de

Original-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell

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