Gegenzölle müssen zu Verhandlungen führen

"Eine so umgehende wie deutliche Antwort der EU-Kommission ist die richtige Reaktion auf die Entscheidungen der amerikanischen Administration der vergangenen Wochen. Europa muss Trump gegenüber Stärke zeigen. Gleichzeitig muss die Tür für weitere Verhandlungen offenbleiben und die Kommission das Gespräch zur Vermittlung suchen. Nicht ein Handelskrieg ist unser Ziel, sondern eine Einigung auf freien Handel und Warenverkehr zwischen unseren Handelsräumen", kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen die Entscheidung der EU, auf gewisse US-Produkte Einfuhrzölle zu verhängen.

"Es zeigt sich erneut, TTIP an wenigen dogmatischen Fragen scheitern zu lassen, war ein leichtsinniger Fehler. Die neue Bundesregierung muss einen weiteren Versuch starten, ein Abkommen mit den USA zu schließen. Freihandelsabkommen sind ein Garant für Wachstum und Wohlstand in der EU. Sie müssen aber pragmatisch abgeschlossen werden und nicht mit Regelungen und Vorschriften überfrachtet werden", so Jandura.

