Deutscher Filmpreis für NDR Kino-Koproduktion „Akiko, der fliegende Affe“

Hamburg (ots) - Journalist, Filmemacher und Autor Hubertus Koch spricht in der aktuellen Folge des N-JOY Podcasts „Deutschland3000 – ’ne gute Stunde mit Eva Schulz“ so offen wie selten über seine Suchtvergangenheit, seine journalistischen Einsätze in Krisengebieten und seine Haltung zum Aktivismus. Es ist ...

mehr