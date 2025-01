Ferrero MSC GmbH & Co. KG

Ferrero bringt nutella Plant-Based pünktlich zum Veganen Januar auf den deutschen Markt

Seit Generationen steht nutella für Leidenschaft, Qualität und Sorgfalt bei der Auswahl aller Zutaten. Jetzt erweitert Ferrero die beliebte Produktfamilie von nutella um eine pflanzenbasierte Variante: nutella Plant-Based. Ab Januar 2025 ist der neue Brotaufstrich pünktlich zum veganen Januar im deutschen Handel verfügbar und bietet Konsumentinnen und Konsumenten eine vegane Alternative, die keine Kompromisse beim Geschmack eingeht.

Mit der Markteinführung von nutella Plant-Based reagiert Ferrero auf die verschiedenen und sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher und stellt die jahrzehntelange Erfahrung und den Innovationsgeist der beliebten Lovebrand erneut unter Beweis. Nach der erfolgreichen Einführung in Frankreich, Belgien und Italien wird nutella Plant-Based ab sofort auch in Deutschland erhältlich sein.

Die Rezeptur von nutella Plant-Based

Für nutella Plant-Based verwendet Ferrero keine Milch. Neue Zutaten, wie Kichererbsen und Reissirup sind jetzt Teil der Rezeptur. Wie auch bei nutella classic kombiniert der neue vegane Brotaufstrich nur sorgfältig ausgewählte Zutaten, darunter Haselnüsse und Kakao, um ein einzigartiges Geschmackserlebnis zu schaffen. nutella Plant-Based ist vegan zertifiziert und überzeugt mit der gewohnten Qualität der Lovebrand, ohne Kompromisse beim Geschmack einzugehen. Damit bekommen Fans die Möglichkeit, die nutella Variante zu wählen, die am besten zu ihren individuellen Bedürfnissen passt.

Mit der jüngsten Markteinführung reagiert Ferrero auf die wachsende Nachfrage, dass sich immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher dafür entscheiden tierische Produkte zu reduzieren oder zu vermeiden, sei es aus Gründen der Ernährung oder des Lebensstils. nutella Plant-Based wurde entwickelt, um diese Nachfrage zu bedienen und gleichzeitig noch mehr Menschen in der nutella Familie willkommen zu heißen.

Veganer Januar mit nutella Plant-Based

Passend zum veganen Januar richtet sich Ferrero mit nutella Plant-Based an alle, die veganen Genuss in ihren Alltag integrieren möchten - ob dauerhaft oder flexibel als alternative Möglichkeit. Dabei bleibt die Mission immer dieselbe: den Konsumentinnen und Konsumenten wunderbare Momente zu schenken und ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.

Mit dem Start im deutschen Markt hat Ferrero deswegen sechs vegane Rezeptideen mit nutella Plant-Based konzipiert, die hier nutella Plant-Based zu finden sind: Von Frühstückskreationen für besondere Anlässe wie dem Cherry Breakfast Pie oder Granola Cups über Sweet Salty Waffles mittags zum Kaffee bis hin zu beliebten Dessert-Klassikern wie einem veganen Cocos-Tiramisu bleiben dabei keine Wünsche offen. Damit bietet die Marke Konsumentinnen und Konsumenten eine Inspiration, vegane Ernährung kreativ und genussvoll zu erleben.

nutella Plant-Based wird ab Januar 2025 als 350 g Glas überall im deutschen Handel verfügbar sein. Zu finden ist der Neuzugang direkt neben nutella classic im Regal.

Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, schaut gerne einmal hier https://www.nutella.com/de/de/produkte/nutella-plant-based oder hier www.nutella.de vorbei.

Über nutella

Die Lovebrand nutella feierte 2024 ihr 60. Jubiläum. Heute starten Menschen in 170 Ländern mit nutella in den Tag. Dabei ist die nutella Familie über die Jahre immer weitergewachsen. Mit nutella & Go!, nutella B-ready, nutella Muffin, nutella biscuits, nutella Croissant und nutella Eis sind neue Produktinnovationen eingezogen, die das Herz der nutella Liebhaber im Nu erobert haben. Jetzt ist nutella Plant-Based der vegane Neuzugang und heißt alle neuen Mitglieder in der nutella Familie herzlich willkommen.

