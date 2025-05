NDR Norddeutscher Rundfunk

ARD-Aktionstage zur Pressefreiheit 2025 – NDR Medienkompetenz-Workshops vom 5.- 8. Mai

Hamburg (ots)

Pressefreiheit ist ein Grundpfeiler der Demokratie, doch sie steht weltweit und auch in Deutschland unter Druck. Zunehmende Desinformation, Hass im Netz und sinkendes Vertrauen in Medien bedrohen das Fundament der öffentlichen Meinungsbildung.

Anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit am 3. Mai bietet die ARD vom 28. April bis 9. Mai 2025 bundesweit ein vielfältiges, journalistisch und medienpädagogisch fundiertes Angebot für Jugendliche.

NDR Workshops und Diskussionsveranstaltungen für Schulklassen

Wie wichtig ist es, dass Journalist*innen in Deutschland unabhängig berichten dürfen? Woran erkennt man, dass Medien unabhängig arbeiten? Und welchen Einfluss haben die sozialen Medien auf unsere Meinungsbildung?

Diese und viele weitere Fragen diskutieren Journalist*innen des NDR gemeinsam mit Schulklassen aus Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. In diversen Workshopangeboten in Hamburg, Hannover und Schwerin erhalten die Schüler*innen Einblicke in die Arbeit des NDR und besuchen zusätzlich verschieden Redaktionen, in denen sie den Redakteur*innen direkt Fragen stellen können. Auch können sie selbst ihre ersten journalistischen Gehversuche machen und beispielsweise eine Radiosendung produzieren. Darüber hinaus wird es in Hamburg eine Fishbowl Diskussion zum Thema „Wie wird Social Media wieder sozial?“ geben, die von Zapp-Moderatorin Kathrin Drehkopf moderiert wird. Die NDR Angebote finden vom 5. – 8. Mai statt und sind vollständig ausgebucht.

Offizielle Partner und weitere Informationen

Die ARD arbeitet bei den Aktionstagen mit zahlreichen Partnern zusammen - darunter Landesmedienanstalten, Landeszentralen für politische Bildung, Zeitungsverlage, #UseTheNews und die Initiative "Journalismus macht Schule".

Weitere Informationen zu den Angeboten rund um die Aktionstage zur Pressefreiheit finden Sie in den Medienkompetenz-Portalen des NDR und der ARD.

