60 Jahre „Expeditionen ins Tierreich“ – 60 Jahre Staunen und Erleben mit modernster Technik und dokumentarischer Exzellenz

Hamburg (ots)

Im April 1965 startete der bekannte Tierfilmer Heinz Sielmann eine Sendereihe, die zum NDR Erfolgsformat werden sollte: „Expeditionen ins Tierreich“. Keine Dokumentarreihe läuft länger im deutschen Fernsehen. Die Menschen kommen Tieren so nah wie nie zuvor – dank modernster Kameratechnik und neuer Erzählperspektiven.

Schon früh zeigte die Sendung dem deutschen Fernsehpublikum bis dahin Ungesehenes: Schwarzspechte in der Nisthöhle, Eichhörnchen in ihrem Kobel oder die Paradies- und Laubenvögel in den Bergdschungeln Neu-Guineas. Heinz Sielmann war bis Anfang der 1990er-Jahre das Gesicht der Sendung. Erst als Kameramann, später hauptsächlich als Moderator präsentierte er dem Zuschauenden vor allem Abenteuer aus fernen Ländern, die damals nur für Wenige zu erreichen waren. Heute hat sich das Konzept der Sendung verändert: Statt eines Moderators führen wechselnde Sprecherinnen und Sprecher oder die Tierfilmer*innen selbst durch die Sendung. Die Lebensräume in Deutschland und Europa sowie ihre dramatischen Veränderungen haben einen höheren Stellenwert. Als Sielmann zu filmen begann, musste er sich die Ausrüstung noch selbst zusammenbasteln. Heute gehen die Tierfilmenden mit 300 Kilogramm Hightech auf Expedition. Sie filmen mit Wärmebild- und Superzeitlupenkameras, mit Endoskop und nicht zuletzt modernsten Drohnen. Aber eines ist geblieben: Die Tiere, ihr natürliches Verhalten und die Zusammenhänge in der Natur stehen im Mittelpunkt der Sendungen.

NDR Programmdirektor Frank Beckmann: „Mit sechs Jahrzehnten ‚Expeditionen ins Tierreich‘ feiern wir nicht nur eine Serie, die Generationen inspiriert und für die Wunder der Tierwelt begeistert hat. Wir feiern auch die Leidenschaft und den unermüdlichen, oft jahrelangen Einsatz vieler Tierfilmerinnen und Tierfilmer – ob im Wattenmeer oder in der Savanne. In einer Zeit, in der es wichtiger denn je ist, die Artenvielfalt zu bewahren, leistet der Naturfilm einen unverzichtbaren Beitrag. Ich freue mich, dass das Team diese Tradition fortsetzt und weiterhin spannende Geschichten aus der Tierwelt mit modernen Blickwinkeln erzählt.“

Seit 60 Jahren auf Expedition – Naturfilme für alle Generationen auf vielen Ausspielwegen

“Expeditionen ins Tierreich” ist eine der wichtigsten Tier- und Naturfilmproduzenten neben der BBC. Die NDR Redaktion Erlebnis Erde und die Tochterfirma NDR Naturfilm/Doclights entwickeln zusammen mit den besten Tierfilmer*innen das Genre ständig weiter. Ihre Produktionen finden weltweit Beachtung: Ob BBC, National Geographic, Discovery, ORF oder ARTE, der NDR Tierfilm kooperiert mit vielen Partnerinnen und Partnern und gewinnt Preise auf internationalen Naturfilmfestivals. Viele Aufnahmen verblüffen selbst die Biologinnen und Biologen. So zeigten die “Expeditionen ins Tierreich” die ersten Bilder von Zwergflusspferden in Westafrika, Riesennabelschweinen in Brasilien, Cross-River Gorillas in Kamerun oder Wölfen in Deutschland.

Zudem entwickelt das Team attraktive Erzählperspektiven und Formate, die den Tierfilm auch in Streaming und Social Media erfolgreich machen. Neben dem angestammten Sendeplatz im NDR Fernsehen immer mittwochs um 20.15 Uhr und als „Erlebnis Erde“ im Ersten montags um 20.15 Uhr gibt es die - ebenfalls vom NDR Team kuratierte Themenwelt - „ARD Natur“ in der ARDMediathek, eigens für die ARD Mediathek produzierte Formate, den YouTube-Kanal „Erlebnis Erde“ und Angebote in den sozialen Medien. Der Tierfilm senisibilsiert auch heute für die die wichtigen und ökologischen Themen unserer Zeit: Wie gehen wir mit der Veränderung unserer Erde um, was für Folgen werden Artensterben und Klimawandel für uns haben?

Sendehinweis: „60 Jahre Expeditionen ins Tierreich“: Mittwoch, 30. April, 20.15 Uhr, NDR Fernsehen; anschließend in der ARD Mediathek

