tagesschau startet mit "tagesschau together" neues Format auf Twitch

Die tagesschau startet in Kooperation mit dem SWR ein neues Nachrichtenformat auf der Streaming-Plattform Twitch. "tagesschau together" setzt pro Sendung auf zwei bis drei Themenschwerpunkte. Das Format wird einmal pro Woche live gestreamt und dauert etwa zwei Stunden. Insgesamt sind vier Streams geplant, die von heute, 17. Oktober, bis zum 7. November auf dem ARD-Twitch-Kanal zu sehen sind. Beginn des Streams ist jeweils um 20 Uhr.

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: "Das Besondere an unserem Format auf Twitch ist, dass wir hier das tun können, was in einer klassischen 20-Uhr-Sendung nicht möglich ist: Wir schaffen Raum für direkte Nachfragen und für spontane Aspekte. Dabei ist es uns wichtig, nicht nur Nachrichten zu vermitteln, sondern auch das Verständnis dafür zu fördern, wie Nachrichten entstehen und welche Arbeit dahintersteckt."

Thomas Dauser, SWR, Direktor Innovationsmanagement und Digitale Transformation: "Mit diesem innovativen Format betreten wir Neuland in der Nachrichtenvermittlung. Wir experimentieren mit interaktiven Elementen, für direkte, nahbare und dialogorientierte Nachrichten für eine junge Zielgruppe. Das Projekt ist dabei ein weiteres Beispiel für die vertiefte arbeitsteilige Zusammenarbeit in der ganzen ARD. Indem wir unsere Stärken bündeln, entwickeln wir zukunftsorientierte Formate, die den Bedürfnissen unserer Nutzerinnen und Nutzern gerecht werden."

Hosts von "tagesschau together" sind Hanin Kleemann und Felix Edeha. Hanin Kleemann ist seit 2022 Teil der Social-Media-Redaktion. Felix Edeha ist seit 2020 Tik-Tok-Presenter und Autor der tagesschau. Die Hosts melden sich live aus dem "tagesschau together" Studio in Hamburg. Sie präsentieren ausgewählte Nachrichten, erklären Hintergründe und beantworten gemeinsam mit ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten Fragen der Community.

"tagesschau together" ist ein ARD Gemeinschaftsprojekt. Das Konzept für die Streams hat die Social-Media-Redaktion der tagesschau zusammen mit dem SWR Innovationslabor X Lab und dem ARD Partnermanagement Social Media entwickelt. Produziert wird das Format von der Hamburger Produktionsfirma "Rocket Beans Productions".

Was ist Twitch?

Twitch ist eine Live-Streaming-Plattform, die vor allem durch die Übertragung von Videospielen bekannt wurde. Mittlerweile gibt es dort viele weitere Rubriken wie Musik-Streams oder politische Formate.

Wo finde ich die Sendung?

Donnerstags, 20 Uhr auf dem ARD-Twitch-Kanal: https://www.twitch.tv/ard

Highlights aus den Sendungen gibt es immer freitags auf den Social-Media-Kanälen der tagesschau auf YouTube, Instagram und TikTok.

