NDR Norddeutscher Rundfunk

"Nord bei Nordwest": Dreh für neue Folge mit Hinnerk Schönemann, Jana Klinge, Marleen Lohse und Anne Zander

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Mehrere Tote, ein missglückter Drogendeal und eine Taube Frau, die Geld gut gebrauchen kann - das sind die Zutaten des "Nord bei Nordwest"-Films "Pechmarie", der im Auftrag von ARD Degeto Film und NDR bis zum 7. November auf Fehmarn sowie in Hamburg und Umgebung entsteht. Neben Hinnerk Schönemann (Hauke Jacobs), Jana Klinge (Hannah Wagner) und Marleen Lohse (Jule Christiansen) ist in der Episoden-Hauptrolle Anne Zander zu sehen. Das Buch schrieb wieder Holger Karsten Schmidt, Headautor der erfolgreichen Reihe im Ersten. Die Inszenierung für diese Folge übernimmt Joana Vogdt. Ihr Regie-TV-Debüt "Ostsee für Sturköppe" hatte Ende September auf dem Filmfest Hamburg Premiere. "Nord bei Nordwest - Pechmarie" entsteht für die ARD Degeto Film und den NDR und wird voraussichtlich Anfang 2026 in der ARD Mediathek und im Ersten zu sehen sein.

Zum Inhalt: Eine schreckliche Entdeckung erschüttert das beschauliche Schwanitz. In einem nahegelegenen Wald werden vier Tote aufgefunden - scheinbar die Opfer eines aus dem Ruder gelaufenen Drogengeschäfts. Das Kokain ist noch da, das Übergabe-Geld verschwunden. Die Schwanitzer Polizisten Hauke Jacobs und Hannah Wagner stehen vor einem Rätsel.

Aber nicht nur sie, sondern auch die Strippenzieher des Deals sind auf der Suche nach dem verschwundenen Geld. Einer der Toten ist Moritz Hansen - diese Entdeckung führt zu dessen Schwester Marie, die alle nur als "Pechmarie" kennen. Marie hat als Kind ihre Eltern und die gemeinsame Schwester bei einem Unfall verloren. Kurz darauf wurde sie auch noch vom Blitz getroffen und kann seitdem nichts mehr hören.In Schwanitz heißt es, sie ziehe das Unglück an.

Marie muss nun nicht nur den Tod ihres geliebten Bruders verkraften, sondern erfährt auch, dass der Kredit für ihr Elternhaus an einen skrupellosen Investor ging. Als sie herausfindet, dass Moritz das Haus retten wollte und ihr gleichzeitig einen Hinweis auf das fehlende Geld hinterlassen hat, ist sie fest entschlossen, den Lauf der Dinge diesmal umzukehren. Mithilfe von Jule Christiansen kommen Hauke und Hannah Marie auf die Spur. Aber wie geht man mit einer Frau um, der man nach so viel Pech im Leben das Glück eines unverhofften Geldsegens gönnt?

Neben den Genannten spielen das "Nord bei Nordwest"-Ensemble - Cem Ali Gültekin (als Mehmet Ösker), Stephan A. Tölle (Herr Töteberg), Regine Hentschel (Frau Bleckmann), Victoria Fleer (Bine Pufal), Joshy Peters (Puttkammer) - sowie Patrick von Blume (Oliver Mienle), Pascal Houdus (Moritz Hansen), Johannes Kühn (Jan Keller), Iskander Madjitov (Sven Anders), Jennifer Wollny (Natascha Fuchs), Paul Pötsch (Daniel Kromer) und andere.

Produzent ist Seth Hollinderbäumer (triple pictures), Kamera: Fee Strothmann, Produktionsleitung: Markus Kadl. Die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell