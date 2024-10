NDR Norddeutscher Rundfunk

"Der Norden liest - Die Herbsttour 2024" von NDR Kultur mit Caroline Wahl, Charly Hübner, Heinz Strunk, Nicole Seifert, Stefan Gwildis, Annette Frier und anderen

Hamburg (ots)

Termine: Donnerstag, 7. November, bis Mittwoch, 11. Dezember

Die Herbsttour von "Der Norden liest" bringt erneut die Geschichten norddeutscher Autorinnen und Autoren ins Land: Vom 7. November bis zum 11. Dezember macht NDR Kultur mit der Lesetour an acht Orten Station - in Neustrelitz, Stade, Kiel, Hamburg, Schwerin, Hildesheim, Gartow und Bad Bevensen. Auch in diesem Jahr sind zahlreiche große und kleine Institutionen als Partner der Tour dabei, darunter Städte und Bibliotheken, Literaturhäuser und viele andere Kulturinstitutionen.

Anja Würzberg, Programmchefin NDR Kultur: "Gute Geschichten sind gerade in unserer krisenhaften Gegenwart essentiell, denn sie vermitteln uns Erfahrungen und helfen uns, Sinn in den wechselhaften Geschehnissen des Lebens zu finden."

Vier der Nord-Geschichten führen von der Tradition, in der wir wurzeln, in unsere Gegenwart - vier andere starten von heute in die Zukunft, in die wir gehen. So erfährt das Publikum in Schwerin von Charly Hübner, einem der norddeutschen Publikumslieblinge, welche Welten ihm der mecklenburgische Autor Uwe Johnson eröffnet hat. Thomas Manns Lungensanatorium im "Zauberberg" (der genau vor 100 Jahren veröffentlicht wurde) wird bei Heinz Strunk zum Wellness-Tempel. Seinen Roman "Zauberberg 2" stellt er passend zum Thema im Kurhaus seines Geburtsorts Bad Bevensen vor.

Um die berühmte Gruppe 47, die sich 1952 auf Einladung des damaligen Nordwestdeutschen Rundfunks in Niendorf an der Ostsee traf, geht es im Literaturhaus Schleswig-Holstein. Nicole Seifert, Simone Buchholz und die Zeitzeugin Elisabeth Plessen fragen: Was ist eigentlich aus den Frauen der Gruppe geworden? Warum sind sie, anders als Frisch, Grass und Böll, heute keine Schullektüre?

Dass Siegfried Lenz nicht nur ein wunderbarer Romanautor war, sondern seit den 1950er-Jahren kluge und zeitkritische Radiostücke schrieb, von denen einige heute noch erstaunlich aktuell sind, entdecken die Besucher*innen von "Der Norden liest" gemeinsam mit Stefan Gwildis und Annette Frier in einer Matinee im Rolf-Liebermann-Studio des NDR in Hamburg.

Auf zum Schritt in die Zukunft: Frank Schulz schickt seine skurrilen Helden auf eine griechische Insel, wo sie über den Klimawandel nachdenken. Zusammen mit Karen Duve präsentiert er seinen neuen Roman in Stade. Caroline Wahl, die mit "22 Bahnen" für Furore sorgte, kommt nach Neustrelitz, um ihr zweites Buch vorzustellen. Dessen Heldin (bekannt aus dem Erstling) reist nach Rügen, um sich neu zu sortieren.

"Wer weiß schon, wohin er muss. Oder möchte. Und wie man dahin kommt", so Isabel Bogdan in ihrem neuen Roman "Wohnverwandtschaften", in dem sie das Zusammenleben mehrerer Generationen literarisch durchbuchstabiert. Lesen wird sie aus ihrem Buch im traditionsreichen Schloss Gartow. Und eine Idee davon, wohin die Reise gehen könnte, bekommt das Publikum, wenn Emma Braslavsky und Aiki Mira gemeinsam mit Schreibstudierenden im Literaturhaus St. Jakobi in Hildesheim in die aufregende Dimension der künstlichen Intelligenz aufbrechen.

Durch die Veranstaltungen führen Christoph Bungartz, Alexander Solloch, Katja Weise und Julia Westlake von NDR Kultur. Karten gibt es an den Vorverkaufskassen der Veranstaltungsorte sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

NDR Kultur und "NDR Kultur - Das Journal" (montags um 22.45 Uhr im NDR Fernsehen)begleiten die Lesereihe mit Ankündigungen und Berichten.

Sieben Veranstaltungen werden für den Hörfunk aufgezeichnet und im Sonntagsstudio von NDR Kultur ausgestrahlt.

"Der Norden liest" 2024 - die Termine im Einzelnen:

Donnerstag, 7. November, 19.30 Uhr, Fabrik.Scheune Alte Kachelofenfabrik, Neustrelitz

Autorin Caroline Wahl liest aus "Windstärke 17".

Moderation: Katja Weise, NDR Kultur.

In Kooperation mit der Fachstelle Öffentliche Bibliotheken Mecklenburg-Vorpommern, dem Volkshochschulverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. und der Volkshochschule Mecklenburgische Seenplatte.

Freitag, 8. November, 20.00 Uhr, Seminarturnhalle, Stade

Autor Frank Schulz stellt "Amor gegen Goliath" vor, begleitet von Karen Duve.

Moderation: Alexander Solloch, NDR Kultur.

In Kooperation mit der Seminarturnhalle Stade, dem Landesverband Niedersachsen im DBV, der Büchereizentrale Niedersachsen, dem Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens e.V. und der Volkshochschule Stade.

Donnerstag, 14. November, 19.00 Uhr, Literaturhaus Schleswig-Holstein, Kiel

Nicole Seifert liest aus "Einige Herren sagten etwas dazu" mit Elisabeth Plessen & Simone Buchholz.

Moderation: Katja Weise, NDR Kultur.

In Kooperation mit den Literaturhaus Schleswig-Holstein, der Büchereizentrale Schleswig-Holstein, dem Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e. V. und dem LandesFrauenRat Schleswig-Holstein e.V.

Sonntag, 24. November, 11.00 Uhr, Rolf-Liebermann-Studio des NDR, Hamburg

Stefan Gwildis und Annette Frier präsentieren die neu entdeckten Rundfunkstücke von Siegfried Lenz.

Moderation: Christoph Bungartz, NDR Kultur.

In Kooperation mit der Siegfried Lenz Stiftung, der Historischen Kommission der ARD und der Volkshochschule Hamburg.

Freitag, 29. November, 19.30 Uhr, Mecklenburgisches Staatstheater, Schwerin

Charly Hübner liest aus seiner Hommage an den Schriftsteller Uwe Johnson "Wenn Du wüsstest, was ich weiß ..."

Moderation: Christoph Bungartz, NDR Kultur.

In Kooperation mit dem Mecklenburgischen Staatstheater, der Fachstelle Öffentliche Bibliotheken Mecklenburg-Vorpommern, der Uwe Johnson-Gesellschaft, dem Literaturhaus "Uwe Johnson" und dem Volkshochschulverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Donnerstag, 5. Dezember, 19.30 Uhr, Literaturhaus Sankt Jakobi, Hildesheim

Emma Braslavsky, Aiki Mira und zwei Autor*innen des Hildesheimer Schreibstudiengangs über die Welt von morgen.

Moderation: Alexander Solloch, NDR Kultur.

In Kooperation mit dem Literaturhaus St. Jakobi, der Universität Hildesheim, dem Science Fiction Club Deutschland e.V., dem Landesverband Niedersachsen im DBV, der Büchereizentrale Niedersachsen, dem Landesverband der vhs Niedersachsen und der vhs Hildesheim.

Freitag, 6. Dezember, 19.30 Uhr, Schloss Gartow

Autorin Isabel Bogdan liest aus "Wohnverwandschaften".

Moderation: Julia Westlake, NDR Kultur.

In Kooperation mit dem Kulturgut Gartow, dem Landesverband Niedersachsen im DBV, der Büchereizentrale Niedersachsen, dem Landesverband der vhs Niedersachsen und der Kreisvolkshochschule Uelzen/Lüchow-Dannenberg.

Mittwoch, 11. Dezember, 19.30 Uhr, Kurhaus Bad Bevensen

Autor Heinz Strunk liest aus "Zauberberg 2".

Moderation: Julia Westlake, NDR Kultur.

In Kooperation mit der Bad Bevensen Marketing GmbH, dem Landesverband Niedersachsen im DBV, der Büchereizentrale Niedersachsen, dem Landesverband der vhs Niedersachsen und der Kreisvolkshochschule Uelzen/Lüchow-Dannenberg.

Nähere Informationen zur Veranstaltungsreihe finden Sie im Internet unter www.NDR.de/dernordenliest, Informationen zur Fernsehsendung unter www.NDR.de/kulturjournal.

Pressematerial gibt es auf der Seite der Agentur HEINEKOMM, die die Herbsttour im Auftrag des NDR unterstützt: Heinekomm.de/pressedownload.

