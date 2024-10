NDR Norddeutscher Rundfunk

deep und deutlich geht in die 6. Runde: Talkformat mit hochkarätigen Gästen und neuer Moderatorin

Heute, am 17. Oktober, startet deep und deutlich in die sechste Staffel. In der Auftaktfolge wird erstmals Lola Weippert an der Seite von Aminata Belli durch die Sendung führen. Die beliebte Moderatorin vertritt Aurel Mertz, der im November wieder übernimmt. Im Zentrum von deep und deutlich stehen Stars, emotionale Geschichten und die Lebensrealität junger Menschen.

"deep und deutlich" ist eine der relevantesten Talkshows für junge Menschen in Deutschland. In dem ,Safespace mit Publikum' erzählen Stars und inspirierende Menschen emotionale Geschichten. Die Show zelebriert das offenherzige Erzählen, das Ausredenlassen und die Wertschätzung für die Perspektiven der Gäste.

Aminata Belli, Lola Weippert und Aurel Mertz freuen sich auf tolle Gäste mit deepen Themen. Mit dabei sind diesmal u.a. Sänger Max Giesinger, Model und Bäuerin Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Mann Nino, Schlagerstar Kerstin Ott das GNTM-Couple Grace und Armin und Reality-Star Emely Hüffer, a.k.a. Emskopf.

Bei "deep und deutlich" geht es um Themen aus der Lebensrealität junger Erwachsener: Identität, Sex, soziale Beziehungen, Rollenerwartungen, Gesellschaftspolitik oder ungewöhnliche Lebensentwürfe. Die Show spendet Orientierung und Debattenfläche und richtet sich besonders an Menschen, die öffentlich-rechtliche Inhalte sonst selten nutzen.

Mit der sechsten Staffel werden bis Sommer 2025 40 neue Talks produziert. Die erste Ausgabe erscheint am 17. Oktober in der ARD Mediathek und eine Woche später auf dem YouTube-Kanal des Formats und funk.net. Parallel veröffentlicht "deep und deutlich" auf Instagram, TikTok und YouTube-Shorts Highlights der Talks.

Im NDR Fernsehen ist die erste Folge am Freitagabend, 8. November, um 00.30 Uhr zu sehen. "deep und deutlich" wird von beckground tv produziert, im Auftrag des NDR und in Zusammenarbeit mit funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Die Aufzeichnungen finden im Studio 3 des NDR statt, das auch Heimat der NDR Talk Show ist.

