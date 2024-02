NDR Norddeutscher Rundfunk

Korrektur: Guido Maria Kretschmer, Lucy Diakovska, twenty4tim, Lola Weippert, Tim Mälzer und Paul Ronzheimer zu Gast bei "deep und deutlich"

Hamburg (ots)

Korrigierte Fassung der Meldung vom 22.02.2024 10:06 Uhr. Korrektur der Sendezeit (3. Absatz).

Start: Donnerstag, 22. Februar, ARD Mediathek; Freitag, 8. März, NDR Fernsehen

"deep und deutlich", die junge NDR Talk Show, geht in eine neue Runde: Aminata Belli und Aurel Mertz begrüßen in 28 neuen Gesprächen inspirierende Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Den Anfang macht Modedesigner und TV-Persönlichkeit Guido Maria Kretschmer: Sein Talk ist ab Donnerstag, 22. Februar, in der ARD Mediathek zu sehen.

Zudem freuen sich Aminata Belli und Aurel Mertz für ihre tiefgründigen und respektvollen Talks auf Gäste wie die frischgekürte Dschungelkönigin Lucy Diakovska, die Moderatorinnen Laura Wontorra und Lola Weippert, Jagd-Influencerin Madeline Lindhorst und Fernsehkoch Tim Mälzer. Auch Influencer twenty4tim, TikTok-Rettungssanitäter Luis Teichmann, der Kriegsreporter und stellvertretende Chefredakteur der Bild-Zeitung Paul Ronzheimer sowie Autorin, Kolumnistin und Webvideo-Produzentin Tara-Louise Wittwer werden 2024 dabei sein. Sie alle berichten persönlich und authentisch über wichtige Ereignisse in ihrem Leben und teilen Erfahrungen, die sie geprägt haben, die berühren und Mut machen.

Die erste neue "deep und deutlich"-Sendung in voller Länge zeigt das NDR Fernsehen am Freitag, 8. März, um 0.45 Uhr. Jede der neuen "deep und deutlich"-Sendungen umfasst Gespräche mit den drei oder vier Personen, deren Einzel-Talks dann bereits aktuell in der ARD Mediathek zu sehen sind. Am 8. März sind das neben Guido Maria Kretschmer die Jagd-Influencerin Madeline Lindhorst und der Unternehmer und YouTube-Star Marco Scheel.

Außerdem findet "deep und deutlich" auf Instagram, TikTok, YouTube und YouTube Shorts statt.

"deep und deutlich" wird im Auftrag des NDR und in Zusammenarbeit mit funk von beckground tv produziert. Die Aufzeichnungen finden im legendären Hamburger Mojo Club auf der Reeperbahn statt. Die neuen Gespräche markieren die fünfte Staffel.

Hier geht's direkt zum Auftritt von "deep und deutlich" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/sendung/deep-und-deutlich/Y3JpZDovL25kci5kZS80NjA1

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell