Ölsaaten zwischen Rekordanbau und Nachhaltigkeit

Berlin (ots)

Ölsaaten Forum 2023: Märkte, EU-Entwaldungs-Verordnung und Bioökonomie.

Am 10. November 2023 findet auf Initiative der Agrarmarkt Informations- Gesellschaft (AMI), der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP) sowie OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland das Ölsaaten Forum 2023 in Berlin im Haus der Land- und Ernährungswirtschaft sowie digital statt.

Dürre, Corona, Ukraine-Konflikt: Noch 2022 erzielten Pflanzenöle und Ölsaaten Rekordpreise. Mittlerweile hat sich die Lage entspannt. Über die aktuelle Versorgungslage auf den internationalen Märkten informiert die AMI.

Ab 2025 ist der Import von bestimmten Rohstoffen und Produkten verboten, die nachweislich in Verbindung mit Entwaldung stehen. Das hat die EU im Juni mit der Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten entschieden. Für Soja und Palmöl, aber auch Rinder, Holz sowie Kaffee, Kakao oder Kautschuk gelten künftig strenge Nachweispflichten. Diese stellen die Unternehmen der betroffenen Warenketten vor große Herausforderungen. Über den Stand der Umsetzung berichten die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und OVID.

Ölsaaten sind Rohstoffe für eine biobasierte, klimafreundliche Wirtschaft. Die stoffliche Nutzung eröffnet neue Strategien und Innovationen in der Bioökonomie. Vor diesem Hintergrund entwickelt die Bundesregierung die Nationale Biomasse-Strategie. Den Sachstand und die Entwicklungsperspektiven stellen das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die Humboldt-Universität und der global engagierte Schmierstoffhersteller Fuchs SE vor.

Die Veranstaltung ist kostenpflichtig, aber nicht kommerziell ausgerichtet. Überschüsse werden für humanitäre Zwecke in der Ukraine gespendet. Das Ölsaaten Forum findet, nach 2022 in München, zum zweiten Mal statt. Das vollständige Programm und die Anmeldung unter: www.ami-akademie.de/events/details/oelsaaten-forum-2023

